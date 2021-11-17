Üye Girişi
Canlı yayında sunucuları zora sokan anlar: Kocam yanımda ayıplı videolar izliyor, ne yapacağım? - Son Dakika

Canlı yayında sunucuları zora sokan anlar: Kocam yanımda ayıplı videolar izliyor, ne yapacağım?

17.11.2021 18:36

Beyaz TV'de Nur Viral ve Esra Ezmeci'yle ekrana gelen Hayatta Her Şey Var programına katılan bir kadının sorduğu soru, ikiliye zor anlar yaşattı. Kadın, Ezmeci ve Viral'e, "Kocam ayıplı videolar izliyor, ne yapacağım?" diye sordu. Ezmeci de bu durumun sebeplerinden bahsetti.

Beyaz TV'de yayınlanan Hayatta Her Şey Var programında Esra Ezmeci ile Nur Viral'ı zora sokan bir soru soruldu. Yayına bağlanan kadın, kocasının ayıplı videolar izlediğini belirterek, durum karşısında çaresiz kaldığını söyledi. Esra Ezmeci de erkeklerin gençlikten beri böyle alışkanlıkları olduğunu dile getirdi.

"BENİM İHTİYAÇLARIM OLABİLİYOR"

Eşinin açık videolar izlediğinden şikayet eden kadın, eşiyle arasında geçen diyaloğu anlattı. İsmini vermek istemeyen izleyici, "Evlendiğimizden beri eşim açık saçık videolar izliyor. Ben bunu eşime söyledim, 'Ben erkeğim benim ihtiyaçlarım olabiliyor her zaman sen benim yanımda olamıyorsun' dedi" diyerek yardım istedi.

"ERGENLİKTEN BERİ GELEN ALIŞKANLIK"

Konuşmasına devam eden Ezmeci, "Bu, erkeklerde ergenlikten beri gelen alışkanlık süreci olarak devam ediyor. Orada farklı fantezisel şeyler görüyorlar, kendilerini rahatlatma amacıyla kullandıkları bir eyleme, alışkanlığa dönüşüyor. Erkeklerin sohbet alanları futbol, para, cinsellik alanları üzerinde dönüşür " ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 99'U İZLİYOR"

Konunun aldatmayla ilişkisini anlatan Ezmeci, "Bizim için, iletişim varsa aldatmaktır. Terapistler, bu videoları karı koca izleyerek cinsel hayatlarını renklendirdiklerini söylüyorlar. Kendinizi üzmeyin diye söylüyorum, erkekler yüzde 99 oranda bu videoları izliyor" şeklinde konuştu.

Canlı yayında sunucuları zora sokan anlar: Kocam yanımda ayıplı videolar izliyor, ne yapacağım?

Hayatta Her Şey Var, Esra Ezmeci, Nur Viral, Beyaz Tv, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Canlı yayında sunucuları zora sokan anlar: Kocam yanımda ayıplı videolar izliyor, ne yapacağım? - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray'ın tüm maçlarını izleyen Vitor Pereira, zayıf noktayı belirledi: Duran toplar 18:35 Galatasaray'ın tüm maçlarını izleyen Vitor Pereira, zayıf noktayı belirledi: Duran toplar Son dakika: Kritik değere sahip eşikler de aşıldı! Sprinte kalkan dolar, euro ve altından yeni rekor geldi 17:38 Son dakika: Kritik değere sahip eşikler de aşıldı! Sprinte kalkan dolar, euro ve altından yeni rekor geldi Son Dakika: Kılıçdaroğlu ile Akşener'in sürpriz görüşmesinden ortak karar çıktı! Ekonomi kurmayları bir araya geliyor 17:22 Son Dakika: Kılıçdaroğlu ile Akşener'in sürpriz görüşmesinden ortak karar çıktı! Ekonomi kurmayları bir araya geliyor
Samuray kılıçlı katilin cinayet sonrası ne yaptığı ortaya çıktı 17:07 Samuray kılıçlı katilin cinayet sonrası ne yaptığı ortaya çıktı Kısa sürdü ama fena salladı! İşte Düzce'deki depreminin şiddetini en net gösteren video 16:29 Kısa sürdü ama fena salladı! İşte Düzce'deki depreminin şiddetini en net gösteren video Son Dakika: Düzce'de deprem: Şiddeti 5.3, İstanbul'da da hissedildi 15:50 Son Dakika: Düzce'de deprem: Şiddeti 5.3, İstanbul'da da hissedildi
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir 14:21 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir Muslera'nın yediği goller en sonunda çıldırttı, takım kaptanından fırça yedi 14:17 Muslera'nın yediği goller en sonunda çıldırttı, takım kaptanından fırça yedi

Son Dakika Haberleri
18:37 Beyzanur'un ölümünde davanın seyrini değiştirecek açıklama! Doktor intihar ihtimalini devre dışı bıraktı
18:36 Canlı yayında sunucuları zora sokan anlar: Kocam yanımda ayıplı videolar izliyor, ne yapacağım?
18:35 Galatasaray'ın tüm maçlarını izleyen Vitor Pereira, zayıf noktayı belirledi: Duran toplar
17:55 Kaybolan 91 yaşındaki alzheimer hastası kadının hayatta kalma mücadelesi! Ölmemek için çukur kazıp, atkısını üstüne örtmüş
17:49 Kahvenin inanılmaz faydaları şoke etti!
17:37 Son dakika: Kritik değere sahip eşikler de aşıldı! Sprinte kalkan dolar, euro ve altından yeni rekor geldi
17:34 Burak Yılmaz, A Milli Takım tarihine geçti
17:21 Son Dakika: Kılıçdaroğlu ile Akşener'in sürpriz görüşmesinden ortak karar çıktı! Ekonomi kurmayları bir araya geliyor
17:09 Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor!
17:00 Akşam saatlerinde altın ve doların seyri
Beyzanur'un ölümünde davanın seyrini değiştirecek açıklama! Doktor intihar ihtimalini devre dışı bıraktı Beyzanur'un ölümünde davanın seyrini değiştirecek açıklama! Doktor intihar ihtimalini devre dışı bıraktı         
18:37
Kahvenin inanılmaz faydaları şoke etti! Kahvenin inanılmaz faydaları şoke etti!         
17:49
Burak Yılmaz, A Milli Takım tarihine geçti Burak Yılmaz, A Milli Takım tarihine geçti         
17:34
Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor! Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor!         
17:10
İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor? İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor?         
16:41
Son Dakika: Düzce deprem anı: İnsanlar can havliyle dışarı koştu Son Dakika: Düzce deprem anı: İnsanlar can havliyle dışarı koştu         
16:15
Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı         
15:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? sorusuna yanıt verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? sorusuna yanıt verdi         
14:21
Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz         
13:06
Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu         
12:33
Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak         
11:51
Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor! Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor!         
11:37
Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti         
11:13
Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti         
10:14
Define ararken kanlar içinde kaldılar Define ararken kanlar içinde kaldılar         
10:03
Dünya Kupası'na giden yol zorlu olacak! İşte A Milli Takım'ın play-off turundaki rakipleri Dünya Kupası'na giden yol zorlu olacak! İşte A Milli Takım'ın play-off turundaki rakipleri         
07:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 18:45:24. #1.13#
SON DAKİKA: Canlı yayında sunucuları zora sokan anlar: Kocam yanımda ayıplı videolar izliyor, ne yapacağım? - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement