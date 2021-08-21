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Canlı yayında bombayı patlattılar: Sörloth Fenerbahçe formasını giyecek - Son Dakika

Canlı yayında bombayı patlattılar: Sörloth Fenerbahçe formasını giyecek

21.08.2021 13:44
Canlı yayında bombayı patlattılar: Sörloth Fenerbahçe formasını giyecek, System.String[]

TRT Spor müdürü Fırat Günayer ve sunucu Veli Yiğit, dün akşam canlı yayında Fenerbahçe'nin Sörloth transferinde sona geldiğini duyurdu. Alexander Sörloth'un dışında bir forvet transferinin daha gündemde olduğu belirtildi.

Alexander Sörloth'un Marsilya'ya gideceği söylentileri var ama transfer halen gerçeklemiş değil. Fenerbahçe'nin Alman ekibi Leipzig'i bonservis konusunda ikna ettiği konuşuluyor. Oyuncu cephesi Türkiye'ye dönme konusunda gönülsüz ama yoğun ikna çalışmasının olduğu aktarıldı.

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"FENERBAHÇE SÖRLOTH'U ALACAK"

Sunucu Veli Yiğit ve TRT Spor Müdürü Fırat Günayer, Fenerbahçe'nin Sörloth'u transfer edeceği bilgisini verdi. Günayer, "Bilgim bu yönde, Fenerbahçe Sörloth'u alacak. Bir santrfor daha şart" dedi.

"BEN DE ÖYLE DUYDUM"

Veli Yiğit de Günayer'e ek olarak, "Ben de öyle hissediyorum ve öyle de bir bilgim var. Fenerbahçe, Sörloth'u alacak" diye konuştu.

Canlı yayında bombayı patlattılar: Sörloth Fenerbahçe formasını giyecek

Alexander Sörloth, Fenerbahçe, TRT Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Canlı yayında bombayı patlattılar: Sörloth Fenerbahçe formasını giyecek - Son Dakika Spor


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