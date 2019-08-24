Son Dakika Haberleri: Canlı yayında turist kavgası...Türk genci ile 2'si kadın 3 Rus turist kavga etti, kavga ederken...
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Canlı yayında turist kavgası...Türk genci ile 2'si kadın 3 Rus turist kavga etti, kavga ederken...

1 saat önce

Canlı yayında turist kavgası...Türk genci ile 2'si kadın 3 Rus turist kavga etti, kavga ederken canlı yayını kesmedi Alanya'da sosyal medya üzerinden canlı yapan Türk genci ile 2'si kadın 3 Rus turist kavga etti Kavgaya karışan genç, cep telefonunu yanındaki arkadaşına verip yayını kesmeden...

Canlı yayında turist kavgası...Türk genci ile 2'si kadın 3 Rus turist kavga etti, kavga ederken canlı yayını kesmedi

Alanya'da sosyal medya üzerinden canlı yapan Türk genci ile 2'si kadın 3 Rus turist kavga etti

Kavgaya karışan genç, cep telefonunu yanındaki arkadaşına verip yayını kesmeden kavgaya devam etti

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde Türk genç, sosyal medyadan canlı yayın yaptığı sırada 2'si kadın 3 Rus turist ile kavgaya tutuştu. Laf dalaşıyla başlayan kavga esnasında Türk genç, yayındaki cep telefonunu arkadaşına tutturup kavgaya devam etti.

Olay, 20 Temmuz Cumartesi günü Alanya'nın trafiğe kapalı sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan Türk genç, Rus erkek turistle laf dalaşına girdi. "Gel sen, gel buraya. Seninle konuşacağım" diyen Türk genç ile Rus turistin konuşmaları yerini hakaret ve küfüre bıraktı. Ardından Rus turistin motosikleti rüzgarlığından tutup devirmesiyle ikili arasında kavga başladı. Adının İsmail olduğu öğrenilen Türk genç, motosikletinin düşmesine sinirlenerek Rus turiste yumruk ve tekmelerle saldırdı. İkilinin kavgası çevredekilerin araya girmesiyle kısa süreliğine son buldu.

Gencin uzun süre Rus turiste küfür etmesi üzerine ikilinin arasında tartışma tekrar başladı. Bu sefer daha önce araçtan inen 2 Rus kadın da kavgaya karıştı. Kadınlardan biri, gence saldırıp tekme attı. Dengesini kaybedip yer düşen kadın, İsmail adlı genci de iterek düşürdü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Olay, sosyal medyadan tamamen canlı yayınlanırken, kavgaya karışan taraflar polis merkezine götürüldü.

turist, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 06:40 Kaynak: İHA
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ANTALYA Rus turistler ile Türk gençlerin kavgası, sosyal medya canlı yayınında
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