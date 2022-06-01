Canlı yayında yaşadıkları trafik kazasında eşini kaybeden kadın adalet arıyor

Konya'da husumetli olduğu kişinin sıkıştırması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Bünyamin Öz'ün acılı eşi Emine Öz, sanığın en ağır cezayı almasını istiyor.

Derbent ilçesinde 30 Mayıs'taki trafik kazasında eşini kaybeden 37 yaşındaki Emine Öz, Saraypınar Mahallesi'ndeki evinde, taziyeye gelenlerin tesellisiyle ayakta durmaya çalışıyor.

Kazada kendisiyle birlikte 3 çocuğu da yaralanan Öz, tedavisinin ardından geldiği evinde, eşi için gözyaşı döküyor.

Oğlu 2,5 yaşındaki Muhammet İbrahim'in yoğun bakımdan çıkmasıyla biraz teselli bulan Emine Öz, yaşadıklarını anlattı.

Kaza günü Konya'ya düğüne gitmek üzere yola çıktıklarını söyleyen Öz, aralarında önceden husumet bulunan M.K'nin yolda beklediğini ve sonra kendilerini takip etmeye başladığını söyledi.

Öz, M.K'nin yakın mesafeye kadar araca yaklaştığını belirterek, "Biz kaçtık o kovaladı. Sonra arabaya çarptı, devirmeye çalıştı. Önümüzü kesti, kaza yaptırdı ve kaçtı. O anda bağırmışım ve sonrasını hatırlamıyorum." dedi.

Eşi "herhalde bu bizi öldürecek" demiş

Öz, kazada eşinin hayatını kaybettiğini anımsatarak, "Eşim 'herhalde bu bizi öldürecek' dedi. Bu kadar konuştu, başka da konuşmadı. Eşim öldü, paramparça olduk. Çocuğumun biri hastanede can çekişti. Adalete güveniyoruz. En ağır şekilde ceza almasını istiyoruz. Çıkamasın inşallah. Yok etti ailemizi, 5 çocuğumla orta yerde bıraktı. Kocam gencecikti, daha 38 yaşındaydı. Diyecek bir şey bulamıyorum." diye konuştu.

Kazada hayatını kaybeden Bünyamin Öz'ün dayısı Numan Kütük ise büyük üzüntü içinde olduklarını dile getirdi.

Yeğeninin yolculukta otomobilin önüne cep telefonu aparatıyla görüntü aldığını ve sosyal medyada canlı yayın yaptığını ifade eden Kütük, şunları kaydetti:

"Canlı yayın yapmayı severdi. Giderken katil zanlısının evi de yol üzerinde. Yol kesip, adam dövmeleri meşhur. Arabayla bekliyor ve Bünyamin'in arkasına takılıyor. Daha önceden aralarında tarla sulama nedeniyle husumeti var. 'Sana buradan sulama yaptırmam, buradan ekmek vermem' diye husumeti oldu. Köylüler araya girdi, sulh olmuştu. Görünen o ki bu içine atmış, öldürmeye karar vermiş. Bazı yerlerde de 'bu Bünyamin'i öldüreceğim' diye beyanı var. İnşallah bunu duyanlar da Allah rızası için şahitliği yapar ve doğrunun yerin bulması için adalete yardımcı olurlar."

"Adalet yerini bulsun, gereken cezayı alır inşallah"

Kütük, görüntü kaydının en önemli delil olacağının altını çizerek, "Yeğenime husumetin varsa eşi ve küçük çocuklarından ne istedin. 'Vicdanı var' diyemiyorum. Her şey ortada. Kaza yaptırıyor, yeğenim vefat etti, 2 yaşındaki çocuğu da yoğun bakımda yattı. Adalet yerini bulsun, gereken cezayı alır inşallah." ifadelerini kullandı.

Olay

Konya'nın Derbent ilçesinde 30 Mayıs'ta Bünyamin Öz (38) idaresindeki 42 AAD 039 plakalı otomobil, Değiş Mahallesi'nde, iddiaya göre M.K. (51) idaresindeki otomobilin sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak devrilmiş, kazada Bünyamin Öz olay yerinde hayatını kaybetmiş, araçtaki eşi Emine (37), çocukları Ahmet Can (1), Muhammed İbrahim (2) ve Beyza Nur Öz (12) de yaralanmıştı.

Öte yandan kazaya sebebiyet verdiği ileri sürülen diğer aracın sürücüsü de tutuklanmıştı.

Trafik kazasının, hayatını kaybeden Bünyamin Öz'ün cep telefonundan sosyal medyada canlı yayın yapıldığı sırada meydana geldiği ortaya çıkmıştı.