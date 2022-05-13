Canlı yayında yemek yaparken mutfağını yakan güzel yayıncı, izleyicilerinden yardım istedi

Twitch'te canlı yayın yaparken yağ dolu tavaya su tutan yayıncı Kjanecaron, tavadaki alevin yayılmasıyla beraber panik halde izleyicilerinden yardım çağrısında bulundu. Videonun sosyal medyada viral olmasının ardından ise yayıncı, sosyal medya hesabından iyi olduğunu söyledi.

CANLI YAYINDA YEMEK YAPARKEN MUTFAĞI YAKTI

Tava bir anda alev almaya başlayınca ne yapacağını bilemeyen yayıncı, alev almış tavayı söndürmek için suyun altına tuttu, ancak alev daha da harlandı ve alevler kısa süreliğine etrafa yayıldı. Panik bir halde izleyicilerinden yardım isteyen yayıncı Kelly Caron, itfaiye departmanının geldiğini ve ateşin söndüğünü bildirdi.

İZLEYİCİLERİNDEN YARDIM İSTEDİ

Bir anda alev alan tavasını soğuk suya tutmaya çalışan yayıncının yağ ve su kombinasyonunu birleştirmesiyle beraber alevler büyüdü ve kısa süreliğine etrafa sıçradı. Ne yapacağını bilemeyen yayıncı, izleyicilerinden yardım istedi.

CANLI YAYINDA YANGIN KAZALARI ARTTI

Twitch'te canlı yayın yapan yayıncıların başına birçok can sıkan durum gelmektedir. Geçtiğimiz aylarda evinde Twitch yayını yaparken bir yayıncının evinde çıkan yangın sonrası yayın yaptığı odası saniyeler içerisinde duman altına gömüldü ve evi komple yandı.