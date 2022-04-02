Canlı yayında yeni bir ses vakası daha! Kimse ne olduğuna anlam veremedi - Son Dakika
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Canlı yayında yeni bir ses vakası daha! Kimse ne olduğuna anlam veremedi

02.04.2022 00:05
Canlı yayında yeni bir ses vakası daha! Kimse ne olduğuna anlam veremedi

Sık sık canlı yayında duyulan seslerle ilgili sosyal medyada gündem olan Habertürk ekranlarında benzer bir olay daha yaşandı. Ersan Şen ve Cem Küçük'ün Türkiye'deki ekonomik duruma ilişkin hararetli bir tartışmaya da girdiği programın bir bölümünde çıkan ses izleyicilerin dikkatinden kaçmayarak sosyal medyada esprili paylaşımlara konu oldu.

Haberturk ekranlarında yayınlanan Enine Boyuna programında Türkiye'deki ekonomik durum ve hayat pahalılığı masaya yatırıldı. Program sırasında Prof. Dr. Ersan Şen, doların 18'den 14'e düştüğü dönemdeki açıklamalarına yönelik olalrak Cem Küçük'ü halaya davet etti.

Canlı yayında yeni bir ses vakası daha! Kimse ne olduğuna anlam veremedi

"ÇEK BAKAYIM ŞİMDİ HALAYI"

Ersan Şen, canlı yayındaki açıklamalarından şu ifadeleri kullandı:

"Kardeşim paran yerlerde, alım gücün yok. 1 Bulgar Levası 8,29 Türk Lirası olmuş, 1 Azerbaycan Manatı 8,64'te. Bulgaristan nedir ya? Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında devlet mi? Esamesi okunabilir mi? Sayın Cumhurbaşkanı söylüyor, Katma Değer Vergisi'ni düşürüyoruz diyor. Ben de inatla hepimiz için lüzumlu olan gıda ve ihtiyaç maddelerinden 22 ürünle ilgili sürekli fiyat araştırması yapıyorum. O araştırmanın son şekli, 1 Nisan 2022 market alışverişi. O kalemleri saymayacağım. Artmayan sadece poşet. 101 günde bu ülke topraklarında şu 21 kalem malda yüzde 20 artış var utanın! Hani ne ucuzlaması var? Hani uçacaktık? Nisan ayına geldik. Cem kardeşim buralarda söylüyordu yaldır yaldır. Oh oh çekmeyi biliyordu. 18,50'den 14-14,50'ye geldiğinde halay çekiyorlardı. Çek bakayım şimdi halayı. Neyle çekiyorsun?"

SOSYAL MEDYANIN DİKKATİNDEN KAÇMAYAN SES

Bu sözler sosyal medyada gündem olurken, program sırasında duyulan bir ses de izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Daha önce de aynı kanalda benzer seslerin duyulmasından dolayı kullanıcılar esprili paylaşımlar yaptılar.

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Cem Küçük, Ersan Şen, Habertürk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Canlı yayında yeni bir ses vakası daha! Kimse ne olduğuna anlam veremedi - Son Dakika


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