Canlı yayında Yılmaz Özdil'e ateş püskürmüştü! Uğur Dündar rahatsızlandı - Son Dakika

Sözcü gazetesi yazarları Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar arasında yaşanan gerginlik, dün geceye damga vurdu. Yılmaz Özdil'in Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili attığı Artı Bir TV imalı tweet, usta gazeteci Uğur Dündar'ı çıldırtmıştı.

ÖZDİL'İN İDDİASINA ATEŞ PÜSKÜRMÜŞTÜ

Özdil'in "Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazetecilerin SBK (Sezgin Baran Korkmaz) aşına su katmak istemem ama, SBK'nın kafakola aldığı gazetecilerin listesi ABD'de açılan davanın iddianamesinde yazıyor... Kimlere televizyon kanalı kurdurdukları bile orada yazıyor!" ifadelerine çok sert tepki gösteren Uğur Dündar, "Cenazeme dahi gelme. Ayıp değil mi utan. Yerin dibine gir, karşıma çıkarsan çok fena yaparım" demişti.

RAHATSIZLANDIĞI İÇİN PROGRAMA KATILMAYACAK

Gükan Hacır, Twitter'dan yaptığı açıklamada, KRT'de yayınlanan Şimdiki Zaman programına Uğur Dündar'ın rahatsızlandığından dolayı katılamayacağını açıkladı.