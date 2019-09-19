Son Dakika Haberleri: Canlı yayında yorumcunun sandalyesi kırıldı
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Canlı yayında yorumcunun sandalyesi kırıldı

2 saat önce

Pakistan'da bir TV kanalındaki canlı yayın sırasında sandalyesi kırılan konuk yere yığıldı.

Canlı yayında yorumcunun sandalyesi kırıldı, System.String[]
Pakistan'da bir TV kanalındaki canlı yayın sırasında sandalyesi kırılan konuk yere yığıldı. Olay sonrası sunucunun ilginç yüz hareketleri ise sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.

Pakistan'da yayın yapan GTV'deki canlı yayın sırasında söz hakkı kendisine gelen gazeteci Mazhar Barlas'ın sandalyesi kırıldı. Gazeteci, tam yoruma başladığı sırada meydana gelen olay ile yere yığıldı. Barlas'ın yere yığıldığını gören sunucunun yüz hareketleri ise sosyal medyada espri konusu olarak, çok sayıda yorum aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Canlı yayından görüntü
Mazhar Barlas'ın yere yığılması
Sunucunun yüz hareketleri


Pakistan, TV, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:11 Kaynak: DHA
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