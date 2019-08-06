Canlı yayında yüzleştiler!
2 saat önce
Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'da ünlü popçu Demet Akalın programa telefonla bağlanarak, Gülşah Saraçoğlu'nun tasarladığı konser kıyafeti ile ilgili "Yan sanayi" benzetmesi yapan moda yazarı Aslı Barış ile canlı yayında karşı karşıya geldi!
Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'da ünlü popçu Demet Akalın
programa telefonla bağlanarak, Gülşah Saraçoğlu
'nun tasarladığı konser kıyafeti ile ilgili "Yan sanayi" benzetmesi yapan moda yazarı Aslı Barış ile canlı yayında karşı karşıya geldi!
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:17
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