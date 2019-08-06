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Canlı yayında yüzleştiler!

2 saat önce

Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'da ünlü popçu Demet Akalın programa telefonla bağlanarak, Gülşah Saraçoğlu'nun tasarladığı konser kıyafeti ile ilgili "Yan sanayi" benzetmesi yapan moda yazarı Aslı Barış ile canlı yayında karşı karşıya geldi!

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Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'da ünlü popçu Demet Akalın programa telefonla bağlanarak, Gülşah Saraçoğlu'nun tasarladığı konser kıyafeti ile ilgili "Yan sanayi" benzetmesi yapan moda yazarı Aslı Barış ile canlı yayında karşı karşıya geldi!

Gülşah Saraçoğlu, Demet Akalın, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:17 
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