Canlı yayındaki muhabire motosiklet çarptı - Son Dakika

Canlı yayındaki muhabire motosiklet çarptı

Mısır'da trafikte canlı yayın yapan muhabire motosiklet çarptı.

Mısır'da trafikte canlı yayın yapan muhabire motosiklet çarptı. Mısır'da bir televizyon kanalında canlı yayın sırasında muhabire motosiklet çarptı. Trafik durumu hakkında canlı yayın bağlantısı yapan muhabir çarpmanın etkisi ile mikrofonunu yere düşürürken, kazada hafif şekilde yaralandı. Kazanın ardından canlı yayın bağlantısı kanal tarafından kesildi. Motosiklet sürücüsünün ise muhabire çarpması ile yere düştüğü görülürken, sürücünün de kazada hafif yaralandığı bildirildi. (İHA)

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