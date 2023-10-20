Canlı yayındaki söylemlerinin bedeli ağır oldu! TFF, Erden Timur hakkındaki kararını verdi

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, canlı yayında yaptığı söylemleri nedeniyle "sportmenliğe aykırı hareket" ve "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

ERDEN TİMUR PFDK'YE SEVK EDİLDİ

TFF'den yapılan açıklamada, "GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi ERDEN TİMUR 'un 17.10.2023 tarihinde medyaya yapmış olduğu açıklamalarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi.