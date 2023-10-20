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Canlı yayındaki söylemlerinin bedeli ağır oldu! TFF, Erden Timur hakkındaki kararını verdi - Son Dakika

Canlı yayındaki söylemlerinin bedeli ağır oldu! TFF, Erden Timur hakkındaki kararını verdi

Son Güncelleme: 20.10.2023 18:50

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, sportmenliğe aykırı hareket ve hakem ile diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, canlı yayında yaptığı söylemleri nedeniyle "sportmenliğe aykırı hareket" ve "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

ERDEN TİMUR PFDK'YE SEVK EDİLDİ

TFF'den yapılan açıklamada, "GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi ERDEN TİMUR 'un 17.10.2023 tarihinde medyaya yapmış olduğu açıklamalarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur canlı yayında hakemler, TFF ve diğer kulüpler hakkında çok konuşulacak ifadeler kullanmış, Türk futbolunu yerinden oynatacak iddialar dile getirmişti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Hukuk

Erden Timur, Galatasaray, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Canlı yayındaki söylemlerinin bedeli ağır oldu! TFF, Erden Timur hakkındaki kararını verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Canlı yayındaki söylemlerinin bedeli ağır oldu! TFF, Erden Timur hakkındaki kararını verdi - Son Dakika
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