Canlı yayındaki sözleri nedeniyle tepki çeken dekan, istifa etti - Son Dakika

ANKARA Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, öğrencilerle yaptığı video konferans sırasında yanındaki kişiye "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma" dedi. Prof. Dr. Acar, sosyal medyada büyük tepki görünce görevinden istifa etti.

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, dün akşam öğrencilerin sorularını yanıtlamak için video konferansa katıldı. Prof. Dr. Acar, video konferans görüşmesi başlarken kendisine soru yönelten kız öğrencilerin isimlerini söyleyip, yanındaki kişiye, "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma" diyerek güldü. Acar, yanındaki kişinin "Öğrenciler bu söylediklerini duyar" demesi üzerine, "Ses de gidiyor, yanıldık" diyerek, elini başına götürdü. O ana ilişkin görüntü, sosyal medyada paylaşıldı. Çok sayıda öğrenci ve kullanıcı Acar'a tepki gösterdi. Bunun üzerine Orhan Acar, görevinden istifa etti.Üniversiteden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Fen Fakültesi Dekanlık görevini vekaleten yürüten Prof. Dr. Orhan Acar'ın sosyal medya ve basına yansıyan ifadeleri nedeniyle yasal süreç başlatılmış olup, sürecin selameti açısından kendisi 13 Mayıs 2020 tarihinde istifa etmiştir" denildi.