Canlı yayından kovuldular: İğrenç "üçlü ilişki" itirafı - Son Dakika
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Canlı yayından kovuldular: İğrenç "üçlü ilişki" itirafı

13.05.2022 12:35

Fox TV'de ekrana gelen Fulya ile Umudun Olsun programına mide bulandıran bir cinsel ilişki itirafı damga vurdu. Canlı yayında Fulya Öztürk şoke oldu. 1 kadın ve 3 erkeğin cinsel ilişkisi bulandırdı. Öztürk, yasak aşk hikayesi karşısında büyük şaşkınlık yaşadı ve 'midem kaldırmıyor' diyerek canlı yayından konukları kovdu.

Fulya Öztürk'ün sunduğu Fulya ile Umudun Olsun programına mide bulandıran bir yasak aşk hikayesi damga vurdu.

25 yaşındaki Berkan, sosyal medyada tanıştığı Mihriban ile tanışmalarından 2 hafta sonra dünyaevine girmiş. Bu evlilikten bir tane çocukları olmuş.

AKRABAM DİYE SEVGİLİSİNİ EVE GETİRMİŞ

Severek evlenen ve araları çok iyi olan ikili, bebeklerinin doğumundan bir süre sonra anlaşmazlık yaşamaya başlamış. İşte burada Berkan, hem kendi hayatını hem de dinleyenlerin siniri altüst edecek gerçekle yüzleşiyor.

Eşi Mihriban'ın uzaktan akrabası olarak tanıttığı Ferhat'ın bir süre kendilerinde kalması için yanına çağırdığını söyleyen Berkan, ikilinin hareketlerinden şüphelenip olayı biraz araştırınca Ferhat'ın, eşi Mihriban'ın akrabası değil sevgilisi olduğunu öğreniyor.

Ferhat'ın, Mihriban'ın sevgilisi olduğunu ise işe gitmek için çıktığı eve geldiğinde ikisini de bulamayınca anlıyor.

Şüphelenmesin diye 6 gün boyunca kaldığı evden Berkan'dan önce çıkıp apartmanın bodrum katına saklanan Ferhat, Berkan'ın gitmesinin ardından eve geri çıkıyormuş.

AKIN ADLI ÜÇÜNCÜ KİŞİ

4 ay boyunca Ferhat ile kaçan eşi ve çocuğundan haber alamayan Berkan, savcılığa başvurmuş. En sonunda Mihriban ortaya çıkmış ve Berkan'a 'Cahilliğime ver, affet beni. Bir hata yaptım özür dilerim' diyerek barışma teklifi sunuyor.

Fakat olay burada da bitmiyor... Kendisine barışma teklifi sunan karısının, Ferhat'tan hamile olduğunu öğrenen Berkan, bir de karısının Akın adında başka bir flörtü daha olduğunu öğreniyor.

Bu sırada resmi nikahla evli oldukları için yeni doğan çocuk da Berkan'ın üstüne kaydediliyor.

Tam bu sırada iddiaların odağındaki Ferhat yayına bağlandı. Mihriban ile birlikte yaşadıklarını söyleyen Ferhat, 'Berkan'ın ne yapmaya çalıştığını anlamıyorum. Ben Mihriban'a sahip çıktım. Şimdiye kadar Berkan neredeydi?' diyerek stüdyoda gerginlik yarattı.

"BENDEN 3-4 LİTRE SÜT ALIRDI"

Sütçülük yaparken Mihriban'la tanıştığını söyleyen Ferhat, 'Ne yani süt satarken mi aşık oldunuz? Yahu kadın evli' diyen Fulya Öztürk'e 'Ee ne olmuş? Evet o zaman aşık olduk' cevabı hepimizin ağzını açık bıraktı.

İnatla 'Ben olmasam Mihriban'a kim sahip çıkacaktı?' diyen Ferhat stüdyodakilerin sinir katsayısını arttırmıştı.

Ferhat, Mihriban'ın kendisinden her geçtiğinde 3-4 litre süt aldığını söylediğinde ise Berkan, 'Ben evde hiç süt görmedim. Zaten marketten kapalı süt alıyoruz. Yalan söylüyorsunuz' dedi. Ayrıca Ferhat'a 'Tamam hadi seninle kaçtı, Akın kim o zaman?' sorusu yönelten Berkan cevapsız kaldı.

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Fulya ile Umudun Olsun, Fulya Öztürk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Canlı yayından kovuldular: İğrenç 'üçlü ilişki' itirafı - Son Dakika


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