Canlı yayını kapattığını zanneden Biran Damla Yılmaz'ın surat ifadesi olay oldu

Rol arkadaşı Burak Yörük ile sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan Biran Damla Yılmaz, yayını kapattığını zannedip yaptığı surat ifadesiyle gündem oldu.

FOX TV ekranlarında yayınlanan Baraj dizisinde başrol oynayan Biran Damla Yılmaz ile partneri Burak Yörük, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı. Yayını kapattığını zanneden Yılmaz, yaptığı mimikle dikkatlerden kaçmadı. CANLI YAYIN KAZASI Rol arkadaşıyla farklı yerlerde çekimde olan Yılmaz, Yörük ile vedalaşıp canlı yayından çıkmak istedi. Yörük'ün yayından çıkmasıyla canlı yayını kapattığını zanneden Yılmaz, gülerken bir anda gözünü devirerek başka yöne baktı. Genç oyuncunun bu anları ise Instagram'da kısa sürede gündem oldu. Başrollerini Feyyaz Duman, Burak Yörük, Sumru Yavrucuk ve Biran Damla Yılmaz'ın rol aldığı Baraj dizisinin çekimleri koronavirüs nedeniyle durdurulmuştu. Çekimlerine başlanan dizi yeni sezonda ekrana gelecek.

Burak Yörük, Magazin, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 08:28 Son Dakika › Magazin › Canlı yayını kapattığını zanneden Biran Damla Yılmaz'ın surat ifadesi olay oldu - Son Dakika Magazin

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