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Canlı yayının ardından gidip teslim olan cinayet zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Canlı yayının ardından gidip teslim olan cinayet zanlısı tutuklandı

14.08.2021 07:55
Canlı yayının ardından gidip teslim olan cinayet zanlısı tutuklandı, System.String[]

Denizli'de düğünde çıkan kavgada 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan firari cinayet zanlısı, sosyal medyadan kız arkadaşıyla beraber yaptığı canlı yayının ardından teslim oldu.

Denizli'de düğünde çıkan kavgada 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan firari cinayet zanlısı, sosyal medyadan kız arkadaşıyla beraber yaptığı canlı yayının ardından teslim oldu. JASAT tarafından ikna edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Honaz ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi'nde 9 Ağustos akşamı gerçekleşen düğünde birlikte alkol alıp eğlenen Bayram S., R.K. ile arasında yaşanan tartışma sonucu silahına sarılmış, kavgayı ayırmaya çalışan Fatih Bozkaya, R.K. ve kendi kardeşi E.S'yi yaralamıştı. Evli ve üç çocuk babası Fatih Bozkaya (34), 3 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayın hemen ardından aracına binerek kayıplara karışan zanlı Bayram S.'ni yakalanması için Denizli İl Jandarma Komutanlığa bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından geniş çaplı araştırma başlatıldı. Önce Bayram S'nin babasını ikna eden JASAT, zanlıyla ailesi üzerinden bağlantı kurarak teslim olması için telkinde bulundu. 5 gün sonra ikna edilen Bayram S'nin teslim olmak için yola çıkmasının ardından kız arkadaşıyla birlikte canlı yayın yaparak arkadaşlarıyla vedalaştı.

Bayram S'in teslim olacağını söylemesinin ardından JASAT ekipleri de, Denizli Adliyesi önünde tedbir aldı. Kız arkadaşıyla birlikte adliyeye gelen Bayram S., kendisini beleyen avukatıyla birlikte savcılığa teslim oldu. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Canlı yayının ardından gidip teslim olan cinayet zanlısı tutuklandı

Cinayet, Denizli, Bayram, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Canlı yayının ardından gidip teslim olan cinayet zanlısı tutuklandı - Son Dakika


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