Son Dakika Haberleri: Canlı Yayının En Sevimli Davetsiz Konuğu

Canlı Yayının En Sevimli Davetsiz Konuğu

1 saat önce

Bursa'da Nilüfer Belediye Başkan adayının konuk olduğu televizyon programının çekimleri sırasında giren kediye kimse müdahale etmedi.

Bursa'da Nilüfer Belediye Başkan adayının konuk olduğu televizyon programının çekimleri sırasında giren kediye kimse müdahale etmedi. Kameralar ile konuğun oturduğu sandalye arasında uzun süre gezinen kedi bir süre sonra sıkılınca kendiliğinden alanı terk etti. Bursa'da yayın yapan Line TV 'de başarılı program yapımcısı Kübra Ulutaş'ın sunduğu seçim programının bu haftaki konuğu Nilüfer İlçesi'nin Belediye Başkan Adayı Turgay Erdem'di. Bir kitap evinde çekimleri yapılan ve belediye başkan adayının seçim projelerini anlattığı program sırasında çekimlerin yapıldığı alana giren bir kedi her kesin bakışları arasında alanda gezinmeye başladı. Canlı yayın sırasında dolaşan kediye kimse müdahale etmedi. Kameralar ile konuk ve sunucunun oturduğu masanın altında gezinen kedi bir süre sonra sıkılınca kendiliğinden alanı terk etti. Yayının bitmesinin ardından cep telefonu ile çekilen görüntüleri izleyen ekip sevmek için kediyi aradı ancak bulamadı.

(Ahmet Küçük Karaca/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 03:36 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, Turgay Erdem, TV, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Reyting Rekortmeni Çukur'un Yeni Fragmanı Yayınlandı! İstanbullu Gelin Son Bölümüyle Heyecan Dolu Anlar Yaşattı! Survivor Panorama'ya Katılan Acun Ilıcalı, Bilinmeyenleri Anlattı Galatasaray'ı Karıştıran İddia: GS TV'de Kızlara Taciz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.3.2019 17:11:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Canlı Yayının En Sevimli Davetsiz Konuğu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]