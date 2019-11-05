Son Dakika Haberleri: CANLI | Zenit - Leipzig
Son Dakika Spor CANLI | Zenit - Leipzig

CANLI | Zenit - Leipzig

6 saat önce

Krestovskiy Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayan mücadeleyi Spor Arena'dan canlı olarak takip edebilirsiniz.

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Krestovskiy Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayan mücadeleyi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Arena'dan canlı olarak takip edebilirsiniz...


Bu karşılaşma öncesinde G Grubu'nda Zenit 6 puanla liderlik koltuğunda otururken, Zenit 4 puanla ikinci sırada yer alıyor.


İLK 11'LER


Zenit: Kerzhakov, Smolnikov, Ivanovic, Rakitskiy, Douglas Santos, Ozdoev, Osorio, Barrios, Erokhin, Azmoun, Dzyuba


RB Leipzig: Gulácsi, Klostermann, Upamecano, Mukiele, Halstenberg, Laimer, Nkunku, Demme, Sabitzer, Poulsen, Forsberg


Leipzig, Zenit, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 09:38 
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