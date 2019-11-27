CANLI | Zenit - Lyon

Krestovskiy Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmayı Spor Arena'dan canlı olarak takip edebilirsiniz...



İLK 11'LER



Zenit: Kerzhakov; Karavaev, Ivanovic, Rakitsky, Douglas Santos; Kuzyaev, Barrios, Ozdoev, Driussi; Azmoun, Dzyuba.



Lyon: Lopes; Dubois, Marcelo, Andersen, Denayer, Marcal; Traore, Reine-Adelaide, Tousart, Cornet; Dembélé.



Grupta şu ana dek 4 karşılaşma oynanırken Zenit'in 1 galibiyet 1 beraberlik 2 mağlubiyet ile 4 puanı bulunuyor. Zenit grupta şu anda 3. sırada.







Zenit'in konuğu Lyon ise 2 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyet ile 7 puanla grubun ikinci sırasında yer alıyor.



Şampiyonlar Ligi G grubunda henüz gruptan çıkacak olan ve Avrupa Ligi'ne katılacak olan takımlar henüz belli değil. Grubun diğer karşılaşması ise Leipzig ile Benfica arasında oynanacak.



