Son Dakika Haberleri: CANLI | Zenit - Lyon
Son Dakika Spor CANLI | Zenit - Lyon - Son Dakika Spor

CANLI | Zenit - Lyon

6 saat önce

Krestovskiy Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmayı Spor Arena'dan canlı olarak takip edebilirsiniz.

CANLI | Zenit - Lyon, System.String[]

Krestovskiy Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmayı Spor Arena'dan canlı olarak takip edebilirsiniz...


İLK 11'LER


Zenit: Kerzhakov; Karavaev, Ivanovic, Rakitsky, Douglas Santos; Kuzyaev, Barrios, Ozdoev, Driussi; Azmoun, Dzyuba.


Lyon: Lopes; Dubois, Marcelo, Andersen, Denayer, Marcal; Traore, Reine-Adelaide, Tousart, Cornet; Dembélé.


Grupta şu ana dek 4 karşılaşma oynanırken Zenit'in 1 galibiyet 1 beraberlik 2 mağlubiyet ile 4 puanı bulunuyor. Zenit grupta şu anda 3. sırada.



Zenit'in konuğu Lyon ise 2 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyet ile 7 puanla grubun ikinci sırasında yer alıyor.


Şampiyonlar Ligi G grubunda henüz gruptan çıkacak olan ve Avrupa Ligi'ne katılacak olan takımlar henüz belli değil. Grubun diğer karşılaşması ise Leipzig ile Benfica arasında oynanacak.


Jason Denayer, Zenit, Lyon, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:38 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Valencia ile Chelsea 2-2 berabere kaldı
Zlatan Ibrahimovic'in heykelini yaktılar! Erman Toroğlu, Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu! Çin Futbol Federasyonu'ndan Beşiktaş'a Talisca müjdesi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 03:54:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CANLI | Zenit - Lyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]