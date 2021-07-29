Üye Girişi
Canlıları rehabilete etmek için işbirliği protokolü Keçiören'de imzalandı - Son Dakika

Canlıları rehabilete etmek için işbirliği protokolü Keçiören'de imzalandı

29.07.2021 11:08
Canlıları rehabilete etmek için işbirliği protokolü Keçiören'de imzalandı, System.String[]

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Yerel yönetimleri ve hayvan haklarını savunan sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek masum ve dilsiz canlılarımızın rehabilite edilmesi için önemli projelere ev sahipliği yapıyoruz. Yüce Rabbimin yarattığı güzel canlılarımız için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz." dedi.

Keçiören Belediyesinin destekleri, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği'nin(TBB) işbirliğinde "Enpati Hayvan Dostu Şehirler" sloganıyla düzenlenen 'Hayvan Dostu Şehirler Ödül Töreni' evcil ve sokak hayvanlarının yararına birçok yeni projenin temellerinin atılmasına ve yeni protokollerin imzalanmasına da vesile oldu. Bu kapsamda Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi adına Fatma Şahin, Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) adına TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu adına Delege Burak Baskın'ın imzasıyla bir işbirliği protokolü imzalandı.

"CANLILARIMIZI DAHA İYİ ŞARTLARDA YAŞATACAĞIZ"

Keçiören Estergon Türk Kültür Merkezinde imzalanan protokole ev sahipliği yapan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok imzalanan protokole ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Sahipsiz sokak hayvanlarının bulunduğu ortamdan alınıp kısırlaştırılması, aşılanması, sağlık tedavilerinin yapılıp çiplerinin takılarak kayıt altına alınması, bu işlemlerden sonra alındığı ortama tekrar bırakılması ve sahiplendirilmesi, sokak hayvanlarının daha iyi ortamda ve şartlarda yaşamalarının sağlanması ile bunlara ilişkin eğitim ve iş birliği hususlarını kapsayan önemli bir protokolü TBB ve sivil toplum kuruluşlarımız arasında imzalandı. Bundan sonraki süreçte bu protokolü yasaya uygun olarak uygulamaya koyacağız ve Türkiye genelinde yaygınlaştıracağız. Hayırlı uğurlu olsun."

?

Turgut Altınok, Türkiye, Tarım, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Canlıları rehabilete etmek için işbirliği protokolü Keçiören'de imzalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tuğba Özay, felç geçirdi! Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanmış 11:08 Tuğba Özay, felç geçirdi! Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanmış ABD'deki 8.2'lik depremin görüntüleri korkuttu! Sokaklar siren sesleriyle inledi 10:54 ABD'deki 8.2'lik depremin görüntüleri korkuttu! Sokaklar siren sesleriyle inledi Mehmet Ali Erbil, çocukluk yıllarını anlatırken ''Annem bizi eşine çok ezdirdi'' diyerek gözyaşlarını tutamadı 10:50 Mehmet Ali Erbil, çocukluk yıllarını anlatırken ''Annem bizi eşine çok ezdirdi'' diyerek gözyaşlarını tutamadı
İYİ Partili İlay Aksoy'un paylaştığı Afgan mültecilerle ilgili video sosyal medyada tepki topladı 10:14 İYİ Partili İlay Aksoy'un paylaştığı Afgan mültecilerle ilgili video sosyal medyada tepki topladı Bülent Ersoy, Bodrum tatilinde makyajsız görüntülendi 10:00 Bülent Ersoy, Bodrum tatilinde makyajsız görüntülendi Son Dakika: ABD'nin Alaska eyaletinde 8.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, tsunami alarmı verildi 09:37 Son Dakika: ABD'nin Alaska eyaletinde 8.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, tsunami alarmı verildi
Sevgilisinin yüzüne asit attığı Berfin Özek, o şahısla barışma günlerini anlattı: İntikam almak için gittim 09:10 Sevgilisinin yüzüne asit attığı Berfin Özek, o şahısla barışma günlerini anlattı: İntikam almak için gittim Eşiyle tartışan genç kadın kafasına sıktı, ölüm haberini alan yakınları damada saldırdı 23:37 Eşiyle tartışan genç kadın kafasına sıktı, ölüm haberini alan yakınları damada saldırdı

Son Dakika Haberleri
11:07 Tuğba Özay, felç geçirdi! Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanmış
10:58 Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı: Veriler, büyümenin yüksek oranda gerçekleşeceğine işaret ediyor
10:54 Altın güne yükselişle başladı, 498 liradan satılıyor
10:53 ABD'deki 8.2'lik depremin görüntüleri korkuttu! Sokaklar siren sesleriyle inledi
10:49 Mehmet Ali Erbil, çocukluk yıllarını anlatırken ''Annem bizi eşine çok ezdirdi'' diyerek gözyaşlarını tutamadı
10:40 Suriyeli babaya meydan dayağı! 1,5 yaşındaki bebeğine işkence yaptığı iddia edildi
10:38 Son Dakika: Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'ne yönelik roketli saldırı yapıldı
10:13 İYİ Partili İlay Aksoy'un paylaştığı Afgan mültecilerle ilgili video sosyal medyada tepki topladı
10:03 Televizyonunu satışa çıkaran vatandaştan çaresiz ilan: Bebek bezi ve maması ile takas olur
09:59 Bülent Ersoy, Bodrum tatilinde makyajsız görüntülendi
Mehmet Ceyhan'dan Mehmet Ceyhan'dan "Oğlu aşı olmadı" iddialarına fotoğraflı yanıt         
11:15
Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı: Veriler, büyümenin yüksek oranda gerçekleşeceğine işaret ediyor Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı: Veriler, büyümenin yüksek oranda gerçekleşeceğine işaret ediyor         
10:58
Altın güne yükselişle başladı, 498 liradan satılıyor Altın güne yükselişle başladı, 498 liradan satılıyor         
10:54
Suriyeli babaya meydan dayağı! 1,5 yaşındaki bebeğine işkence yaptığı iddia edildi Suriyeli babaya meydan dayağı! 1,5 yaşındaki bebeğine işkence yaptığı iddia edildi         
10:40
Televizyonunu satışa çıkaran vatandaştan çaresiz ilan: Bebek bezi ve maması ile takas olur Televizyonunu satışa çıkaran vatandaştan çaresiz ilan: Bebek bezi ve maması ile takas olur         
10:03
Kene belası geri döndü! Genç kadın, hastanede hayatını kaybetti Kene belası geri döndü! Genç kadın, hastanede hayatını kaybetti         
09:40
Manavgat felaketinin sonucu gün ağarınca ortaya çıktı! Manavgat'taki yangın kareleri yürek burktu Manavgat felaketinin sonucu gün ağarınca ortaya çıktı! Manavgat'taki yangın kareleri yürek burktu         
09:13
Son Dakika: Alevlere esir olan Manavgat'tan acı haber! 82 yaşındaki bir vatandaşımız hayatını kaybetti Son Dakika: Alevlere esir olan Manavgat'tan acı haber! 82 yaşındaki bir vatandaşımız hayatını kaybetti         
09:08
Sevgilisiyle barışan Şeyma Subaşı'dan uzun bir aradan sonra ilk poz geldi! Mesajı da bir hayli dikkat çekici Sevgilisiyle barışan Şeyma Subaşı'dan uzun bir aradan sonra ilk poz geldi! Mesajı da bir hayli dikkat çekici         
22:43
Kışkırttığı fil tarafından feci şekilde ezilerek hayatını kaybetti Kışkırttığı fil tarafından feci şekilde ezilerek hayatını kaybetti         
22:41
Osmaniye'de çıkan orman yangını sürüyor! Tedbir amacıyla evler boşaltıldı Osmaniye'de çıkan orman yangını sürüyor! Tedbir amacıyla evler boşaltıldı         
22:21
Gonca Vuslateri'den radikal imaj değişikliği! Görenler gözlerine inanamadı Gonca Vuslateri'den radikal imaj değişikliği! Görenler gözlerine inanamadı         
21:54
Kaza sonucu hastaneye kaldırılan adamı eli ve ayağından yatağa bağladılar Kaza sonucu hastaneye kaldırılan adamı eli ve ayağından yatağa bağladılar         
21:13
Eski Güzellik Kraliçesi Regina Turner'ın evliliği boyunca eskortluk yaptığı ortaya çıktı Eski Güzellik Kraliçesi Regina Turner'ın evliliği boyunca eskortluk yaptığı ortaya çıktı         
19:55
Bakan Soylu'dan düzensiz göçmen eleştirilerine anlamlı yanıt: Memleket zor dönemdeyken bileziklerini gönderdiler Bakan Soylu'dan düzensiz göçmen eleştirilerine anlamlı yanıt: Memleket zor dönemdeyken bileziklerini gönderdiler         
17:35
"Bana itaat sözü verdiniz" diyen Oğuzhan Asiltürk'e Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu cevap verdi         
17:34
Motosiklette iç çamaşırı görünen kadını kameraya alıp hakaret etti! Çığ gibi tepki topladı Motosiklette iç çamaşırı görünen kadını kameraya alıp hakaret etti! Çığ gibi tepki topladı         
16:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2021 11:22:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Canlıları rehabilete etmek için işbirliği protokolü Keçiören'de imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement