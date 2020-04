Cannes, Berlin, Tribeca dahil 20 büyük film festivali birleşerek internetten yayın yapacak

Corona virüs salgını nedeniyle dünyanın önde gelen birçok film festivali ertelendi ya da internet üzerinden sinemaseverlerle buluşma kararı aldı.

Bu kapsamda aralarında Tribeca Film Festivali, Cannes Film Festivali, Berlin Uluslararası Film Festivali, Marakeş Film Festivali'nin yer aldığı 20 büyük festival organizasyonu, YouTube üzerinde birleşerek 10 gün sürecek bir online festival yapacak.

Biz Biriz: Küresel Bir Film Festivali (We Are One: A Global Film Festival) adı altındaki uzun metraj filmler, kısa filmler, belgeseller 29 Mayıs'tan itibaren YouTube'den takip edilebilecek.

ÜCRETSİZ GÖSTERİMLER

Amerikalı oyuncu Robert de Niro ile birlikte Tribeca Film Festivali'nin kurucusu olan Jane Rosenthal konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Biz sıklıkla filmlerin dünyayı iyileştirmek için sınırları ve farklılıkları aşarak insanlara ilham verme ve birleştirmede güçlü rolünden bahsederiz. Tüm dünyanın şu anda iyileşmeye ihtiyacı var" dedi.

Küresel Bir Film Festivali, Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19 Dayanışma Cevabı Fonu'na kaynak bulmaya da yardımcı olacak.

Filmlerin gösterimleri 'We Are One' adlı YouTube kanalından ücretsiz izlenebilecek.