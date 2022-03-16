Cannes'da düzenlenen MIPIM 2022'de "İstanbul Çadırı" açıldı - Son Dakika

Dünyanın önde gelen gayrimenkul fuarlarından "Kentsel Dönüşümü Yönlendirmek" temasıyla düzenlenen Uluslararası Gayrimenkul Fuarı (MIPIM) 2022, Fransa'nın Cannes şehrinde başladı.

31'inci kez düzenlenen MIPIM'de, Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) önderliğinde İstanbul Çadırı açıldı.

GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gayrimenkul sektörünün, bu sektörün tüm takım oyuncularının uluslararası ilişkilerini güçlendirmek için bu organizasyonu üstlendiklerini söyledi.

İstanbul Çadırı için çok çalıştıklarını, uluslararası lobi ajansları ile hazırlıkları sürdüklerini ve objektif yatırım raporları oluşturduklarını anlatan Kalyoncu, yarın sabah uluslararası yatırımcı kahvaltısında bu raporu sunacaklarını aktardı.

Kalyoncu, "Uluslararası yatırımcı kahvaltısına 100 kişilik yer ayırmıştık ama 140 kişilik bir konfirmasyon geldi. Beklediğimizden daha olumlu bir ilgi, alaka ile karşı karşıyayız. Burada 23 bin kişi var. Herkes burada yeni projelerini yapacak geliştiricilerle buluşmak istiyor. Geliştiriciler, projelerini finanse edecek kişilerle tanışmak istiyorlar. Finansörler, kamu otoriteleri ile bir araya geliyor. İnsanlara kaçırmamaları gereken bir fırsatın olduğunu anlatmak çok önemli. Biz GYODER olarak bunu en iyi şekilde yapmak istiyoruz." dedi.

-"Odağımızda 4 T'miz var, teknoloji, tabiat, tasarım ve toplum"

Mehmet Kalyoncu, bu sene oluşturdukları ve 30'a yakın projenin yer aldığı Projeler Katoloğunda, sektörün önde gelen yatırım imkanlarını bir araya getirdiklerini ve objektif şekilde insanların ilgisine sunduklarını anlattı. Kalyoncu, şunları kaydetti:

"Ülkemizde geliştirme projeleri öyle bir aşamaya geldi ki bir projenin içinde alt projeler oluyor. Dünyada da gayrimenkul sektörünün gittiği yön orası. En önemlisi sosyal faydası olan projelerin bir araya gelmesi. Çadırda da ön plana çıkardığımız şey, Türkiye'de gayrimenkul geliştirme işinde odağımızda 4 T'miz var, teknoloji, tabiat, tasarım ve toplum. Yeni nesil projeler, bunları önceleyen projeler olacak. 30 projenin yatırım bedeli 10 milyar doların üstündedir. Buraya güçlü bir katalogla gelmek, çoğu kişinin ilgisini çekiyor. Özellikle turizm ve lojistikle ilgili projeler ilgi görüyor."

"Bu iş burada bitmiyor, takipçi olacağız"

Ukrayna'daki savaşın dünyanın gündeminde olduğu bir dönemde Türkiye'deki yatırım avantajlarının doğru anlatılması gerektiğine işaret eden Mehmet Kalyoncu, şöyle konuştu:

"Biz şunu gördük iyi anlatabilirsek, insanlar daha rahat karar alabilirler. Güçlü hikayelerimiz var. Biz bunları doğru biçimde, doğru ortamlarda anlatmak için buradayız. İlgi de yüksek. Bu iş burada bitmiyor, takipçi olacağız. Hedefimiz burada somut iş birliklerine imza atmak.

Bugün bir toplantı yaptım, 'Dünya Spor Şehri' geliştiriliyor. Arkasında çok güçlü bir geliştirici kadro var. Şu anda 3 ülke ile görüşüyorlar. Bu projenin geliştiricileri bizimle buluşmak için İstanbul Çadırına geldiler, randevu talep ettiler. İlk defa Türkiye'yi gündemlerine getirdiler. İlk görüşmemizi yaptık. Yurt dışında devlet otoriteleri ile görüşmüşler. Biz doğru kişilerle irtibatlandırılmalarına vesile olacağız."

Yatırımcılar ilgi gösteriyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yarın İstanbul Çadırı'nı ziyaret edecek ve yatırımcılarla buluşacak.

3 bin 800 firmanın stant kurduğu MIPIM 2022'ye, 100 ülkeden 25 bin sektör profesyoneli, 6 binden fazla yatırımcı katılıyor.

Katılımcıların yoğun güvenlik önlemleriyle alanına alındığı fuara, yatırımcılar yoğun ilgi gösteriyor.

Her yıl 1 milyonu aşkın kartvizit alışverişinin yapıldığı MIPIM'de, bu yıl "yaşanabilir şehirler" proptech diye adlandırılan "gayrimenkul teknolojileri", "yükselen değer ofisler", "gayrimenkul değerleme", "konut ve yeşil mutabakat" isminde altı ana başlık sunuluyor, "çevre, sosyal ve yönetişim kavramları içerisinde sürdürülebilirlik" konusuna da vurgu yapılıyor.

İstanbul Çadırı'nda önde gelen firmalar hedeflerini anlatıyor

İstanbul Çadırı'nda, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Emlak Konut GYO'nun katkılarıyla İstanbul Finans Merkezi, Halk GYO, Kalyon Grup, DAP Yapı, Kuzu Grup, Tahincioğlu Gayrimenkul, İstanbul Airport İGA, YTÜ Teknopark, Galataport İstanbul, Tersane İstanbul, Kuzey Marmara Otoyolu, Servotel gibi Türkiye'nin önde gelen firmaları yer alıyor.

Yabancı katılımcılara, Türkiye'deki yatırım potansiyeli ve fırsatlarının anlatılacağı Çadır sayesinde, yurt dışından yeni yatırımların ülkeye getirilmesi hedefleniyor.