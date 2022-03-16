Fransa'nın Cannes şehrindeki şehircilik ve gayrimenkul fuarı MIPIM 2022 kapsamında kurulan İstanbul Çadırı'nın açılışı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati tarafından yapıldı.

Fransa'nın Cannes şehrinde 15-18 Mart 2022 tarihleri arasında 31.'si düzenlenen dünyanın en prestijli şehircilik ve gayrimenkul fuarı MIPIM 2022 kapsamında kurulan İstanbul Çadırı'nın açılışı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati yaptı.

İstanbul Çadırı'nın açılışını yaptıktan sonra gazetecilerle konuşan Bakan Kurum ve Bakan Nebati, önemli açıklamalarda bulundu. Uluslararası yatırımcılardan gelen taleplerin niteliğinin ne olduğuna ilişkin soru üzerine Bakan Nebati, Türkiye'nin yabancı yatırımcıların ilgi ile karşıladığı bir ülke olduğunu kaydetti. Bakan Nebati, "Bugün MIPIM ve yarın Londra temasları yabancı yatırımcıların taleplerinin olduğunu gösteriyor. Bu talep Türkiye'nin fonları ile bir cazibe merkezi haline gelmesinde kaynaklanıyor. Gayrimenkul piyasasında gayrimenkul fonlarında ilgi gösterdiğini görüyoruz" dedi.

"20 YILDIR TÜM SEKTÖRLERDE GÜVENİ VE İSTİKRARI KORUMAYA ÇALIŞTIK"

Bakan Kurum ise salgın sebebiyle fuarın 2 yılın ardından güçlü bir şekilde düzenlendiğini ifade ederek belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve uzman ekiplerin çalışmaları ile Türkiye'de yapılanları anlattıklarını söyledi. Bakan Kurum, "20 yıldır tüm sektörlerde güveni ve istikrarı korumaya çalıştık. Yabancı yatırımcının ülkemizde istediği en önemli şey güven ve istikrardır, gelecek öngörüsü ve beklentisidir" ifadelerini kullanarak, şehirlerin alt ve üst yapısının tamamlanmak üzere olduğunu ve 81 ilde, 84 milyon vatandaşın her yerde aynı hizmetleri almalarını sağlamak için çalıştıklarını kaydetti.

Bakan Kurum, "Türkiye bir fırsat ülkesi ve büyümesi devam ediyor. Ülkemizde inşaat sektörü lokomotif sektör. Binlerce kişiye istihdam sağlıyor. Ülkemizde ürettiğimiz inşaat malzemelerini ihraç edebiliyoruz. Müteahhitlik sektöründe dünya ikincisi olduğumuzu, geçen 29 milyar dolarlık işlerin yapıldığı, Türkiye'nin mazlum coğrafyada yardım bekleyen ülkeler için varlığının önemini altını çizerek ifade ettik" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE ŞU ANDA CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELMİŞ DURUMUNDA"

Bakan Nebati'ye uluslararası yatırımcı kahvaltısında yatırımcıları İstanbul'a davet ettiğinin hatırlatılması ve yatırımcıları ağırlayacakları bir tarih olup olmadığının sorulması üzerine, "Yatırımcılar daveti hak ediyor. Büyük bir ilgi gösterdiler. Dijital olarak projeleri burada aktarıyoruz ama bu projelerin yerinde görülmesi çok önemli. İkincisi; henüz Türkiye ve İstanbul'a gelmemiş yatırımcının burayı görmesi gerekiyor. Bu organizasyonu yapanların çabası yetmiyor. Kamunun da destek vermesi gerekiyor. Türkiye şu anda cazibe merkezi haline gelmiş durumunda" diye konuştu.

KDV düzenlemesine yönelik soruya Bakan Nebati, "KDV'nin sadeleştirilmesine yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Gıda maddelerinde ilk adımı attık. Başta konut olmak üzere tüm alanlarda sadeleştirmeyi sağlayacak oranlarla ilgili çalışmalarımız hemen hemen tamamlandı. Cumhurbaşkanımıza arz ettikten sonra adım adım uygulayacağız" diye cevap verdi.

GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu da soruların ardından üç müjde vermek istediğini belirterek, şunların kaydetti:

"Yatırım kahvaltısında tanıştığımız ve işbirliği kararı aldığımız üç konu var. Birincisi; 1903 senesinde İngiltere'de kurulmuş IOD yöneticisi ile görüştük. Mayıs ayında GYODER ve IOD uluslararası organizasyonu yapma kararı aldık. ya online ya da Türkiye'de olacak, belki de hibrit olacak, onu çalışacağız. İkincisi; Miami gayrimenkul yatırımları üzerine ciddi bir deklarasyon imzalayacağız. Miami'nin de GYODER'i dediğimiz kuruluş 'Miami Realtors' ile iş birliği mutabakatı imzalayacağız. Üçüncüsü de, önümüzdeki 10 yıl içindeki en iddialı gayrimenkul projelerinden olan Dünya Spor Şehri'nin alt yapı geliştirme safhasında geliştiriciler, müteahhitlerle çalışma yönünde ilk adımını attığımız görüşmemiz oldu. Bunlar yeni fırsatlar. Şu an üç ülke ile görüşüyorlar. En büyük desteği hangi ülke verirse orada yapılacak, biz Türkiye'deki yetkililerle görüşmelerini tavsiye ettik."

Toplantının ardından Bakan Murat Kurum ve Bakan Nurettin Nebati, fuarda kurulan diğer çadırları ziyaret ederek bilgi aldı.

(Derya Yetim/İHA)