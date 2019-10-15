Cannes’da kıran kırana ‘dizi’ pazarlığı

4 bin 800 TV ve dijital içerik alıcısını Fransa'nın buluştura MIPCOM 2019 kapılarını ziyaretçilere açtı. Fransa'nın Cannes kentindeki fuarda bu yıl Türkiye'den 22 firma katılıyor. Fuar nedeniyle caddeler ve otellerin dış yüzeyleri de Türk dizilerinin ve oyuncularının görselleriyle donatıldı.