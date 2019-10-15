Son Dakika Haberleri: Cannes’da kıran kırana ‘dizi’ pazarlığı
Son Dakika Ekonomi Cannes’da kıran kırana ‘dizi’ pazarlığı

Cannes’da kıran kırana ‘dizi’ pazarlığı

45 dakika önce

4 bin 800 TV ve dijital içerik alıcısını Fransa'nın buluştura MIPCOM 2019 kapılarını ziyaretçilere açtı.

Cannes’da kıran kırana ‘dizi’ pazarlığı, System.String[]

4 bin 800 TV ve dijital içerik alıcısını Fransa'nın buluştura MIPCOM 2019 kapılarını ziyaretçilere açtı. Fransa'nın Cannes kentindeki fuarda bu yıl Türkiye'den 22 firma katılıyor. Fuar nedeniyle caddeler ve otellerin dış yüzeyleri de Türk dizilerinin ve oyuncularının görselleriyle donatıldı.

Türkiye, Fransa, TV, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:17 
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