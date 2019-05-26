Cannes'da 'porno film' polemiği: Seyirciler salonu terk etti
2 saat önce
Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışan Abdellatif Kechiche'in son filmi "Mektoub, my love : Intermezzo" cinsel içerikli görüntülerinden dolayı tartışmaya yol açtı. Gösterimi 23 Mayıs'ta yapılan 3.5 saatlik filmi 'porno' olarak nitelendiren seyircilerin bir bölümü salonu terk etti.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 02:38
Cannes Film Festivali
'nde Altın Palmiye için yarışan Abdellatif Kechiche
'in son filmi "Mektoub, my love : Intermezzo" cinsel içerikli görüntülerinden dolayı tartışmaya yol açtı.
Gösterimi 23 Mayıs'ta yapılan 3.5 saatlik filmi 'porno' olarak nitelendiren seyircilerin bir bölümü salonu terk etti.
Cannes Film Festivali'nde Ödüller Sahiplerini Buldu! Altın Palmiye'yi "Parasite" Filmi Kazandı
Çukur'un Efsanesi Aras Bulut İynemli'nin Yeni Rolü Belli Oldu
Almanya'da Camiyi Kundaklayan Şüpheliyi Cemaat Yakaladı
Theresa May'in Koltuğuna Kim Oturacak? İşte Muhafazakar Parti'nin Olası Yeni Lider Adayları