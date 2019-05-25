Son Dakika Haberleri: Cannes Film Festivali: Bong Joon-Ho'nun yönettiği Parasite filmi Altın Palmiye ödülüne layık görüldü

Cannes Film Festivali: Bong Joon-Ho'nun yönettiği Parasite filmi Altın Palmiye ödülüne layık görüldü

8 saat önce

Sinema dünyasının prestijli organizasyonlarından 72. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülüne Bong Joon-Ho'nun yönettiği Parasite filmi layık görüldü.

Cannes Film Festivali: Bong Joon-Ho'nun yönettiği Parasite filmi Altın Palmiye ödülüne layık görüldü, System.String[]
Sinema dünyasının prestijli organizasyonlarından 72. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülüne Bong Joon-Ho'nun yönettiği Parasite filmi layık görüldü.

Bong Joon-Ho daha önce The Host ve Cinayet Günlüğü filmlerinin yönetmenliğini yapmıştı. Altın Palmiye ödülüne layık görülen Parasite filmi tamamen farklı hayatlara sahip iki ailenin hayatını konu alıyor.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 09:38 
Dünya
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