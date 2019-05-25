Cannes Film Festivali: Bong Joon-Ho'nun yönettiği Parasite filmi Altın Palmiye ödülüne layık görüldü
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Sinema dünyasının prestijli organizasyonlarından 72. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülüne Bong Joon-Ho'nun yönettiği Parasite filmi layık görüldü.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 09:38
Sinema dünyasının prestijli organizasyonlarından 72. Cannes Film Festivali
'nde Altın Palmiye ödülüne Bong Joon-Ho'nun yönettiği Parasite filmi layık görüldü.
Bong Joon-Ho daha önce The Host ve Cinayet Günlüğü filmlerinin yönetmenliğini yapmıştı. Altın Palmiye ödülüne layık görülen Parasite filmi tamamen farklı hayatlara sahip iki ailenin hayatını konu alıyor.
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