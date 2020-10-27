Cannes Film Festivali etkinlikleri başladı - Son Dakika

Cannes Film Festivali etkinlikleri başladı

27.10.2020 15:12
Cannes Film Festivali etkinlikleri başladı, System.String[]

Fransa'da korona virüs salgını nedeniyle bu yıl iptal edilen Cannes Film Festivali yerine düzenlenen üç günlük etkinlik bugün başladı.

Fransa'da korona virüs salgını nedeniyle bu yıl iptal edilen Cannes Film Festivali yerine düzenlenen üç günlük etkinlik bugün başladı.

Her yıl yapılan dünyanın en ünlü film festivallerinden olan ve Mayıs ayında yapılması planlanan Cannes Film Festivali bu yıl yeni tip korona virüs (Covid-196) salgını nedeniyle iptal edildi. Organizatörler iptal edilen festival yerine 3 günlük bir etkinlik düzenliyor. Palais des Festivals'de 27- 29 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan özel etkinlikte 4 filmin yanı sıra kısa filmler de gösterilecek.

Halka açık olan etkinlikte bir jüri üyesi kısa film ve Cinéfondation ödüllerini verecek. Festivalde 56 film arasından seçilen 4 filmden biri olan Fransız yapımı "Le Triomphe" filmi ile açılan sembolik festival, Perşembe günü yönetmeni Bruno Podalydes olan "Les Deux Alfred" filmiyle bitecek.

Festivalde Japon yapımı olan "Asa Ga Kuru" isimli Naomi Kawase filmi ve Gürcistan yapımı Dea Kulumbegashvili filmi "Beginning" gösterilecek.

Yerel saatle 19.00'da gerçekleşmesi planlanan kırmızı halı geçidi de akşam saat 21.00'da başlayan sokağa çıkma yasağı sebebiyle bir saat geriye alındı. Her yıl yaklaşık 40 bin profesyonel ve 200 bin seyircinin katıldığı festivalde bu yıl seyircinin sosyal mesafe sebebiyle kısıtlanacağı öğrenildi.

(Özlem Kaplan/İHA)

Cannes Film Festivali etkinlikleri başladı

Cannes Film Festivali, Koronavirüs, Fransa, Film, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cannes Film Festivali etkinlikleri başladı - Son Dakika

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