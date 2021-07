Cannes Film Festivali: Fransız Titane filmi Altın Palmiye'yi kazandı

'Karanlık fantezi' tarzında yapılan Julia Ducournau imzalı Titane, 2021 Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülünü kazandı. Böylece Cannes tarihinde bir kadın yönetmen ikinci kez tek başına bu ödülü almış oldu.

Yönetmen Julie Ducournau'nun ikinci yapımı olan film, çocukluğunda bir araba kazasından kurtulduktan sonra arabalarla seks yapan bir genç kadın katilin hikayesini anlatıyor.

Ödül verilmeden önce jürinin başındaki Amerikalı yönetmen Spike Lee, cumartesi günkü törende ödülün Ducournau'ya gideceğini ağzından kaçırmıştı.

Lee, bunun ardından "Durumu mahvettiğim için özür dilerim" açıklaması yaptı.

Önceden haberdar olmasına rağmen Yönetmen Ducournau'nun, ödülün resmen sahibi olduğu duyurulduğunda heyecanlandığı görüldü. Duygusal bir konuşma yapan Ducournau, "Bu gece kusurları sebebiyle mükmemmel bir gece oldu" açıklaması yaptı.

Titane adlı film, festivalde gösterilen en şaşırtıcı filmlerden biri olarak değerlendirildi ve bir yandan çok sert eleştiriler de aldı.

2021 Cannes Film Festivali, koronavirüs pandemisinin başından bu yana düzenlenen ilk geniş kapsamlı festival oldu.

Festival, geçen yıl ertelenmişti. Cannes'de Altın Palmiye ödülü alan son film, 2019'da Güney Koreli Bong Joon Ho'nun Parazit isimli filmi olmuştu.

Parazit, daha sonra 2020'de en iyi film Oscar ödülünü de almıştı.

Festivalde güvenlik ve hijyen prosedürleri uygulandı, katılanlara Covid testi yapılırken maske takma zorunluluğu da getirildi.

Bu yılki tören, önlemler sebebiyle eskiden olduğu gibi görkemli ve gösterişli değildi.

Sharon Stone ve Tilda Swinton gibi bazı Hollywood yıldızlarının katıldığı törende, en prestijli ikinci ödül olan Grand Prix, Oscar ödüllü İranlı yönetmen Asghar Farhadi'nin A Hero (Bir Kahraman) filmi ile Juho Kuosmanen'in Compartment No 6 (6 Numaralı Kompartman) arasında paylaşıldı. .

Leos Carax, en iyi yönetmen ödülünü Adam Driver ve Marion Cotillard'ın yer aldığı müzikal Annette'le aldı.

Norveçli aktris Renate Reinsve, The Worst Person in the World (Dünyanın En Kötü İnsanı) filimndeki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülünü alırken Caleb Landry Jones da, Avustralya'da 1996'daki bir kalabalığa ateş açma olayını anlatan Nitram'daki rolüyle en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Australia.