Cannes Film Festivali iptal edilebilir - Son Dakika
Son Dakika Magazin Cannes Film Festivali iptal edilebilir - Son Dakika Magazin

Cannes Film Festivali iptal edilebilir

7 saat önce

Cannes Film Festivali'nin iptal edilme olasılığının bulunması geçtiğimiz haftalarda gündeme gelmişti.

Cannes Film Festivali iptal edilebilir, System.String[]

Cannes Film Festivali'nin iptal edilme olasılığının bulunması geçtiğimiz haftalarda gündeme gelmişti. Fransa hükümetinden gelen açıklamaya göre, aynı anda 5000 kişinin kapalı bir alan bulunması yasak hale getirildi. Bu durumda Cannes Film Festivali'nin dünyanın dört bir yanından binlerce insanı ağırladığı düşünülürse, iptal olma olasılığının yüksek olduğu konuşulmuştu. Ancak festivalin yaydığı habere göre 16 Nisan tarihinde bir basın toplantısı gerçekleştirilecekti ve iptal söz konusu değildi. Şimdi ise Cannes Film Festivali başkanı Pierre Lescure, Fransız gazetesi Le Figaro'ya açıklama yaptı. Lescure şu sözleri sarf etti: "Salgının zirve noktasının Mart sonu olacağını ve Nisan ayında daha iyi nefes alacağımızı umut ederek mantık çerçevesinde optimist kalmaya çalışıyoruz. Ama bizler ihmalkar değiliz. Eğer böyle olmazsa, iptal ederiz."


Variety'nin haberine göre salgına karşı festivale sigorta yaptırılmıştı. Lescure bu iddiaya da şu yanıtı verdi: "Bu teklif bize 10 gün kadar önce yapıldı, ama biraz abartıydı. Bütçemiz 32 milyonken, 2 milyon euro almamız teklif edildi. Gerçekten çılgıncaydı. Şirket kesinlikle kelle avcısı rolünü üstleniyor ve tabii ki bu teklifi reddettik."


Cannes Film Festivali'nin yanı sıra dünyanın dört bir yanında onlarca etkinlik ve festival iptal edilme tehlikesi altında bulunuyor. Filmlerin çekimleri iptal ediliyor; gösterimler erteleniyor; markalar festivallerden çekiliyor; Çin gibi ülkelere Hollywood ulaşamadığı için zarar ediliyor; film şirketleri ofislerini kapatıyor. Pierre Lescure'ün söylediği gibi Nisan ayında salgının etkilerinin azalıp azalmadığını göreceğiz.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:02 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Almanya'da maçların 2 Nisan'a kadar ertelenmesi önerildi
TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti Koronavirüs nedeniyle Almanya Ligi ertelendi Koronavirüs tedbirleri kapsamında 9 Avrupa ülkesine uçuş yasağı getirildi

Son Dakika Haberleri
22:00 Şarkıcı Doğuş'dan yeni klip
22:00 Mine Dağ: Artık şehit haberi gelmesin
22:00 Selim Çam: Ekosistemini yeniden kurması gerekiyor
20:43 Şeyma Subaşı iddiaları yalanladı: Guido, İsrail'de karantinadaydı ve testleri temiz çıktı
19:07 Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 22:04:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cannes Film Festivali iptal edilebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]