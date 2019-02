Cannes Film Festivali'nin Jüri Başkanı Belli Oldu

Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenen Cannes Film Festivali'nin bu yılki jüri başkanlığını Meksikalı yönetmen Alejandro Gonzalez Inarritu'nun üstleneceği bildirildi.



Festival Komitesinden yapılan açıklamaya göre, "The Revenant" ve "Birdman" filmlerinin Oscar ödüllü Meksikalı yönetmeni Inarritu, 14-25 Mayıs'ta düzenlenecek 72. Cannes Film Festivali'nin jüri başkanlığını yapacak.



Inarritu, jüri başkanı olarak seçildikten sonra yaptığı açıklamada, Cannes Film Festivali'nin kariyeri açısından önemli olduğunu ve bu yıl Cannes'a jüri başkanı olarak gelmekten onur ve mutluluk duyduğunu belirtti.



Festivalin jüri başkanlığını ilk kez bir Meksikalı yönetmen üstlenecek.



ABD'nin Los Angeles kentinde 2 yıl önce düzenlenen 88. Akademi Ödülleri (Oscarlar) gecesinde Inarritu, 2 yıl üst üste "En İyi Yönetmen" ödülünü alarak John Ford ve Joseph L. Mankiewicz'ın başarısını tekrarladı.

