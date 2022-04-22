Canon, 2022 mali yılı net karında yüzde 20 artış bekliyor - Son Dakika
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Canon, 2022 mali yılı net karında yüzde 20 artış bekliyor

22.04.2022 07:59
Canon, 2022 mali yılı net karında yüzde 20 artış bekliyor

Canon, 2022 mali yılında 250 milyar yen (1,94 milyar dolar) net kar hedefliyor.

Canon, 2022 mali yılında 250 milyar yen (1,94 milyar dolar) net kar hedefliyor.

Nikkei Asia'nın haberine göre Japon kamera üreticisi, mevcut mali yılda net karının yaklaşık yüzde 20 yükselmesini bekliyor.

Beklenti doğrultusunda önceki mali yıla kıyasla Japon firma, 2022 mali yılında 250 milyar yen (1,94 milyar dolar) net kar hedefliyor.

Yeni tahminlerdeki yükseliş, yarı iletken litografi cihazları ile güvenlik kameralara yönelik güçlü talebe bağlanıyor.

Toplam satışların ise yüzde 10 artışla yaklaşık 4 trilyon yene (31,1 milyar dolar) yaklaşabileceği kaydedildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Canon, 2022 mali yılı net karında yüzde 20 artış bekliyor - Son Dakika


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