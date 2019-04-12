Canon Dslr Modellerini Eos Rebel Sl3 ile Küçültmeye Devam Ediyor

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EOS Rebel SL3, Dual Pixel Göz İzleme ve Otomatik Netleme Özelliğine Sahip!
Canon EOS Rebel SL3 Özellikleri Nedir?
Mirrorless – Aynasız kameralar oldukça az görünürken Canon DSLR modellerini kullananları daha kompakt bir tasarımla kendisinde tutmaya devam etmek istiyor.
Bu nedenle olsa gerek, EOS serisindeki en küçük ve en hafif model olan 24.1 megapiksel APS-C sensöre sahip Canon EOS Rebel SL3'ü piyasaya sürdü. Cihaz 15.84 ons veya 449 gram ağırlığında…
Özelliklerine bakınca neredeyse Aynasız EOS M50 modeline benziyor. DIGIC 8 işlemciyi, vlog ve öz çekimler için 3.0 inç çevirmeli dokunmatik ekranı ve 4K video (bazı büyük sınırlamalarla) çekim özelliklerini barındırıyor.
En önemlisi Canon'un canlı görüntü çekim modunda çift göz algılayan Dual Pixel Otomatik Netleme Özelliğine sahip ilk EOS modeli olması…
Profesyonel fotoğrafçılar, özneleri aynasız kameralardan daha hızlı çekmek için ayrı faz algılamalı otofokus (AF) sistemleri kullanan DSLR modellerini tercih ederler. Canon Rebel SL3 ile 9 AF noktalı hassas çekimleri için spot odaklama imkanı sunuyor. Aynı zamanda, 1080p video ve canlı görüntü (optik olmayan) çekimler için hızlı ve doğru AF sunan; doğrudan sensöre gömülü olan Canon'un yükseltilmiş Dual Pixel sistemini kullanıyor.
Canon EOS Rebel SL3 – Muhtemelen optik sistem kadar hızlı olmasa da, göz-izleme AF bir bütçe DSLR için büyük bir artı.
SL3 aynı zamanda Canon'un 4K özellikli ilk Rebel kamerası. Bununla birlikte, ne yazık ki, Dual Pixel ile çalışmaz, otomatik netleme özelliklerini önemli ölçüde kısaltır (bunun yerine AF'yi kontrast algılayarak sınırlandırabilirsiniz). Bunun da ötesinde, sensör EOS M50'deki gibi 1,6 kez kırpılır ve size Micro Four Thirds'tan daha küçük etkili bir sensör boyutu verir. Ayrıca dijital IS kullanarak, aynı zamanda kırpma da getiren sensör tabanlı vücut içi stabilizasyondan yoksundur.
Diğer özelliklere gelince, 5 fps ile çekim yapabilirsiniz, ISO 25.600'e kadar çıkar (51.200 genişletilmiş) ve batarya; son Rebel SL2 modelinde olduğu gibi canlı görüntüye sahip tam bir 1.600 çekim veya 350 görüntü imkanı sunar. Diğer yeni özellikler arasında; etrafında açılan selfie ekranı ile iyi gitmesi gereken otomatik bir "pürüzsüz cilt" modu ve hızlı bir lens olmadan bile; arka planda – akıllı telefon gibi – arka planı bulanıklaştırmanıza olanak sağlayan bir özellik asistanı kılavuzu bulunuyor.
Canon EOS Rebel SL3, Nisan ayı sonunda 600 dolar veya 750 dolar f/ 4-5.6 IS lens ile birlikte geliyor. Bu fiyata, en yakın rakibi muhtemelen Nikon'un 500 dolarlık D3500 DSLR'sidir ve 4K sınırlamalarına rağmen, SL3 100 dolar fazla bir bütçe ile, bir kamera için çok daha iyi bir fotoğraf makinesi gibi görünüyor.