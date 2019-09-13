Canon EOS 90D ve EOS M6 Mark II: Seriye iki yeni model eklendi

Canon'dan EOS Serisine İki Yeni Model

Canon EOS 90D ve EOS M6 Mark II Özellikleri ve Fiyatı?



İki yeni model EOS 90D ve EOS M6 Mark II ergonomik tasarımı; yüksek çözünürlüklü özellikleri sayesinde fotoğraf tutkunlarının unutulmaz karelerinin yakalamaları için kapıları aralıyor. Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve vahşi yaşam ile ilgilenen fotoğraf meraklıları için; fotoğraf çekmeyi kolaylaştıran özelliklere sahip her iki model ile hareketli anlarda net görüntüler elde edilebiliyor.



Görüntüleme teknolojileri lideri Canon, EOS serisine aynasız ve DSLR modelinde iki yeni ürün ekledi. Seriye yeni eklenen fotoğraf makineleri sunduğu yüksek çözünürlüklü özellikleriyle hızlı, net ve kaliteli kareler elde etmek isteyenler için eşsiz bir imkan sağlıyor. Hem amatör hem de profesyonellere yönelik olan iki yeni modelden EOS 90D, sağlam gövdesi sayesinde spor ve vahşi yaşam fotoğrafçıları için ideal bir makine olarak dikkat çekiyor. Gün içerisinde hareket halindeyken her kareyi net yakalamayı tercih edenler için ise EOS M6 Mark II, kompakt güçlü bir aynasız model olarak öne çıkıyor.



Yüksek enstantane hızı ile geniş alan derinliği oluşturun

DIGIC 8 işlemciye sahip yeni fotoğraf makineleri 1/16000 saniyelik yıldırım kadar hızlı elektronik enstantane hızı özelliğiyle diyaframın daha da açılmasına ve geniş bir alan derinliğinin oluşturulmasına yardımcı oluyor. Titreme ve yapaylığın görülmediği yüksek kaliteli, detaylı görüntüler sunan bu yeni fotoğraf makinelerinde yeni 32,5 megapiksel APS-C CMOS sensörünün gücü bulunuyor.



4K ile mükemmel videolar yaratın

Kullanıcılarına ağır çekim, kırpmalı çekim veya süper yüksek çözünürlük gibi daha fazla çekim seçeneği sunan Canon EOS 90D ve EOS M6 Mark II, fotoğraf ve video çekimlerinde çok yönlü seçenekler sunuyor. Aynı zamanda yeni modeller ile 4K videolar çekebiliyor ve 120 kare/saniye kadar hızlı Full HD çekimler yapılabiliyor. DIGIC 8 işlemcisine sahip bu iki yeni model "Dijital Lens İyileştirici" ve "Kırınım Düzeltme" gibi lens düzeltme araçlarının da kullanılabilmesini sağlayarak mükemmel görüntüler elde edilmesine olanak tanıyor. Ayrıca, Wi-Fi ve bluetooth bağlantıları sayesinde çekilen RAW görüntü kalitesine sahip karelerin direkt sosyal medya hesaplarından paylaşılmasını sağlıyor.



EOS 90D ile her anı yakalayın

Vahşi yaşam veya spor fotoğrafçılığı için ideal bir makine olan EOS 90D, otomatik odak takibiyle 10 kare/saniyede ve canlı izleme sırasında 11 kare/saniyede çekim yapabiliyor. Sahip olduğu optik vizör özelliği sayesinde EOS 90D uçan kuşların çekimi gibi vahşi yaşam fotoğrafçılığına özgü konularda hızlı aksiyon alınmasını sağlıyor. 58 L JPEG seri çekim hızı sayesinde EOS 90D, hareketli karelerin anında yakalanması için geniş görüntüleme seçeneği sunuyor.



Ayrıca, gün boyu çekim yapmaya elverişli pil ömrü sayesinde EOS 90D, fotoğraf tutkunlarının vazgeçemeyeceği yolculuk arkadaşı oluyor. Hafif gövdeli EOS 90D, yüz tespiti özellikli 220.000 piksel RGB+IR ölçüm sensörü sayesinde; yüz takibi ve genel poz üzerinde daha fazla kontrol olanağı sunuyor. Bu yeni sensör 100 – 25.600 aralığındaki yüksek ISO hızları sayesinde düşük ışık performansından taviz vermeden daha yüksek çözünürlük sağlıyor.



Spontane anları EOS M6 Mark II ile ölümsüzleştirin

Aynasız model EOS M6 Mark II; 14 kare/sn sürekli çekim hızına ve şaşırtıcı yükseklikte 30 kare/sn RAW seri çekim hızına sahip. Her iki çekim modunda da otomatik odaklanma yapabilen bu hızlı ve kompakt model; fotoğraf tutkunlarının beklenmedik anlarını da yakalamalarına yardımcı oluyor. Fotoğrafçılara en iyi spontane aksiyon çekimi şansını sunmak için tasarlanan yeni fotoğraf makinesi; 80 L JPEG seri çekim hızı ve UHS-II kart desteği ile fotoğraf severlerin her anını ölümsüzleştirmesine yardımcı oluyor.



EOS M6 Mark II, f/1.4 veya daha büyük diyaframlarla kullanıldığında EV-5'e odaklanarak bulutlu havada, ay ışığıyla aydınlatılan; bina içlerinde ya da gölgede yapılan çekim koşullarında da güzel bir performans sergiliyor. Hareket halinde kayıt yapılabilmesi için taşınabilir özellikteki EOS M6 Mark II fotoğraf makinesinde eğilebilir ekran bulunuyor; bu ekran "selfie" tarzındaki içeriklerin dahi mükemmel bir şekilde kadraja alınmalarını sağlıyor. EOS M6 Mark II'nin kompakt boyutu; fotoğrafçının hareket halindeyken karşısına çıkan spontane anları yakalaması için gerekli olan; bakıp-çekme stili fotoğrafçılıktan faydalanabilmesine yardımcı oluyor.