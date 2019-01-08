Canon Eurasia Bölgesi'nden Sorumlu Ülke Direktörü Özgür Yiğiter Oldu
34 dakika önce
Görüntüleme teknoloji markası Canon'un, Eurasia Bölgesi'nden Sorumlu Ülke Direktörü Özgür Yiğiter oldu.
Görüntüleme teknoloji markası Canon
'un, Eurasia Bölgesi'nden Sorumlu Ülke Direktörü Özgür Yiğiter oldu. Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Uçak Mühendisliği Bölümü'nden 1991 yılında mezun olan Yiğiter, 1994 ve 1997 yıllarında da sırasıyla Uçak Mühendisliği ve İşletme Bölümü'nde yüksek lisanslarını tamamladı.
Kariyerine 1996 yılında başlayan Yiğiter, farklı birçok teknoloji firmasında çeşitli görevlerde yer aldı. Kariyeri boyunca Sony
, Microsoft
, Xerox
gibi teknoloji firmalarında yönetici pozisyonunda görev alan Yiğiter, 2016 yılından beri B2B Satış ve Pazarlama Direktörü olarak Canon Eurasia Bölgesi'nde çalışıyor. (Fotoğraflı) - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:50 Kaynak: DHA
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