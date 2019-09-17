Son Dakika Haberleri: Canpolat Ahilik Haftası etkinliğine katıldı
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Canpolat Ahilik Haftası etkinliğine katıldı

1 saat önce

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat Gümrükhanı'nda düzenlenen Ahilik Haftası etkinliklerine katıldı.

Canpolat Ahilik Haftası etkinliğine katıldı, System.String[]

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat Gümrükhanı'nda düzenlenen Ahilik Haftası etkinliklerine katıldı.


Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından bu yıl 35'incisi düzenlenen Ahilik Haftası tarihi Gümrükhanı'nda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat etkinliklerde yılın Ahilik ustasına plaket takdim etti.


Etkinlikte Ahilik geleneği ile ilgili konuşma yapan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, kendisinin ve babasının da esnaf olduğunu hatırlatarak, "Benim de hayatım burada Gümrükhanı ve isotçu pazarında geçti. Hala kardeşlerim burada. İş yerleri var ticaretlerini sürdürüyorlar. Ahilik dediğimiz kardeşlik, güzel huylu, güzel ahlaklı olmak, dürüst ve güvenilir tüccar olmak, yardım sever tüccar olmak anlamlarını taşıyor. Bugün de Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'mizin düzenlemiş olduğu tarihi Gümrükhanı'nda güzel bir program icra edildi. Bu manada tekrar geçmişimiz, ecdadımızı, Osmanlı ruhunu tekrardan yaşamış olduk. Ben Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'mize teşekkür ediyorum. Esnafımıza bol kazançlar diliyorum" diye konuştu.


Düzenlenen etkinliklerin ardından Canpolat bölgede bulunan esnafla bir araya gelerek, talep ve istekleri dinledi. - ŞANLIURFA

Mehmet Canpolat, Ahilik Haftası, Haliliye, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:05 Kaynak: İHA
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