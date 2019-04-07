Canpolat Bağlarbaşı'nda Halkla İç İçe Oldu
32 dakika önce
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, mahalle gezisi programları kapsamında Bağlarbaşı Mahallesinde halkla iç içe oldu.
Haliliye
Belediye Başkanı Mehmet Canpolat
, mahalle gezisi programları kapsamında Bağlarbaşı
Mahallesinde halkla iç içe oldu.
Canpolat, beraberinde AK Parti
Haliliye İlçe Başkanı Süleyman Aksu
ile birlikte Bağlarbaşı Mahallesini ziyaret etti. Mahalle Muhtarı Musa Tapşık ve birim müdürlerinin de eşlik etti. Canpolat mahalledeki ihtiyaçlara yönelik tespitlerde bulundu. Canpolat, iletilerin ve tespitlerin çözümü için beraberindeki birim müdürlerine talimatlar vererek güzel Haliliye için çalışmalarını hız kesmeden sürdüreceklerini söyledi. Canpolat, "Bugün de, sabahın erken saatlerinden itibaren Bağlarbaşı Mahallemizdeyiz. İlçe Başkanımız Süleyman Aksu, birim müdürlerimiz ve mahalle sakinlerimizle birlikte mahallemizi gezdik, sokaklarımızı gezdik. Gerekli olan iş ve işlemlerle ilgili arkadaşlarımıza talimatlarımızı verdik. Diğer hususları da takip ediyoruz. Mahalle Muhtarımız Musa Tapşık'da bizlere eşlik etti. İnşallah hız kesmeden yolumuza devam ediyoruz. Güzel Haliliye için güzel yarınlar için hep birlikte el ele mücadelemize devam edeceğiz" diye konuştu.
Canpolat, temaslarının ardından mahalleden ayrıldı. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:48 Kaynak: İHA
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