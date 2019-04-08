Canpolat Bahçelievler Bölgesini İnceledi
17 dakika önce
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, mahalle gezileri kapsamında Bahçelievler bölgesinde incelemelerde bulunup esnafa teşekkür ettiCanpolat, AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Süleyman Aksu ve birim müdürleri ile birlikte Sultan Fatih Mahallesi, Şair Şevket Mahallesi ve Bahçelievler...
Haliliye
Belediye Başkanı Mehmet Canpolat
, mahalle gezileri kapsamında Bahçelievler
bölgesinde incelemelerde bulunup esnafa teşekkür etti
Canpolat, AK Parti
Haliliye İlçe Başkanı Süleyman Aksu
ve birim müdürleri ile birlikte Sultan Fatih Mahallesi
, Şair Şevket Mahallesi ve Bahçelievler Mahallesini ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla görüşerek, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde verdikleri destek için teşekkür eden Başkan Canpolat, mahalledeki ihtiyaçlarla ilgili de beraberindeki birim amirlerine talimatlar verdi. Bahçelievler Mahalle Muhtarı Mehmet Karataş
, Sultan Fatih Mahalle Muhtarı Hikmet Arslan ve Şair Şevket Mahalle Muhtarı Cüneyt Görgün ile de görüşerek, mahallenin ihtiyaçlarını not aldı. Ziyaret esnasında açıklama yapan Canpolat, "Mahalle gezilerimiz kapsamında Sultan Fatih, Şair Şevket ve Bahçelievler mahallelerimizde, birim müdürlerimiz ve ilçe başkanımız ile birlikte muhtarlarımızla bir araya geldik. Beraber mahallemizin sorunlarını konuştuk. Gerekli talimatları verdik. İleride çözeceğimiz konularla ilgili de kendileri ile mutabakat sağladık. Mahalle gezilerimize devam ediyoruz. Esnafımıza ve vatandaşlarımıza hem teşekkür ediyoruz hem de ilgili konuları yerinde görüp, iş ve işlemlerin başlatılmasını sağlıyoruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:34 Kaynak: İHA
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