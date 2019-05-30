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Canpolat engellilerle araya geldi

36 dakika önce

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Şanlıurfa Zihinsel Engelliler Derneğini ziyaret ederek, engelliler ile bir araya geldi.

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Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Şanlıurfa Zihinsel Engelliler Derneğini ziyaret ederek, engelliler ile bir araya geldi.

Sivil toplum kuruluşları ile iç içe olarak Haliliye'ye hizmet eden Başkan Mehmet Canpolat, temasları kapsamında Şanlıurfa Zihinsel Engelliler Derneğini binasını ziyaret etti. Dernek Başkanı Bedih Satoğlu ve dernek üyeleri tarafından karşılanan Canpolat, dernekte incelemelerde bulunup, engelli bireylerin yaptığı çalışmaları inceledi. Dernek Başkanı Satoğlu ve engelli bireylerin aileleri ile de sohbet edip, taleplerini dinleyen Canpolat, Haliliye Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Herkesin birer engelli adayı olduğunu ifade eden Başkan Canpolat, hep birlikte ortakça çalışmalar yapacaklarının da altını çizdi. Dernek Başkanı Satoğlu ve aileler de, hizmetlerinden dolayı Canpolat'a ve Haliliye Belediyesine teşekkür etti.

Canpolat, temaslarının ardından dernekten ayrıldı. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:08 Kaynak: İHA
Mehmet Canpolat, Şanlıurfa, Haliliye, Yaşam
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