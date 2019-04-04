Son Dakika Haberleri: Canpolat Esnafla Bir Araya Geldi

Canpolat Esnafla Bir Araya Geldi

1 saat önce

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Sırrın Mahallesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Canpolat Esnafla Bir Araya Geldi, System.String[]
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Sırrın Mahallesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, beraberinde AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Süleyman Aksu ve Haliliye Belediye Meclis Üyesi Fatih Özdemir ve Mehmet Emin Ataş ile birlikte Sırrın Mahallesini ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Canpolat, vatandaşlardan gelen talepleri ilgili müdürlüklere ileterek, ihtiyaçların giderilmesi için talimat verdi. Canpolat Haliliye için durmadan çalışacaklarını ve hizmet edeceklerini de belirti. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:13 Kaynak: İHA

AK Parti, Mehmet Canpolat, Haliliye, Yaşam
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