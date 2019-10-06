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Canpolat esnafla bir araya geldi

3 dakika önce

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, talepleri birinci ağızdan almak, ihtiyaçları da yerinde tespit etmek amacıyla yürüttüğü mahalle gezileri programları kapsamında Bahçelievler, Şair Şevket ve Sultan Fatih mahalleleri ile Süleymaniye Mahallesinde incelemelerde bulundu.

Canpolat esnafla bir araya geldi, System.String[]

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, talepleri birinci ağızdan almak, ihtiyaçları da yerinde tespit etmek amacıyla yürüttüğü mahalle gezileri programları kapsamında Bahçelievler, Şair Şevket ve Sultan Fatih mahalleleri ile Süleymaniye Mahallesinde incelemelerde bulundu.


Muhtarlar ile birlikte bölgede incelemelerde bulunup, esnafı işyerinde ziyaret eden Canpolat, mahalle sakinleri ile de sohbet etti. Mahallede yapımı devam eden bakım onarım çalışmalarını da inceleyerek, işçiler ile sohbet eden Canpolat, Haliliye halkının her zaman emrinde olduklarının altını çizdi.


Canpolat, "Müdürlerimiz, şeflerimiz ve başkan yardımcımız ile sabahın erken saatlerinden itibaren Bahçelievler Mahallemizdeyiz. Değerli hemşerilerimiz ve esnafımız ile birlikte mahallemizi gezdik. Eksikleri yerinde tespit ettik. Gerekli iş ve işlemler için talimatlar verdik. Diğer yapılacak hususlar ile ilgili de notlarımızı aldık. Amacımız, hedefimiz, inşallah vatandaşlarımız ile el ele, iç içe Haliliye'mizi daha da güzelleştirmek; eksikleri yerinde görüp, tespit ederek, çözüme kavuşturmak. Muhtarlarımız, halkımız ve esnafımız ile iş birliği halindeyiz" diye konuştu.


Mahalle muhtarları da, mahallelerindeki tüm ihtiyaçların çözüme kavuşturulduğunu ve hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.


Canpolat, temaslarının ardından mahalleden ayrıldı. - ŞANLIURFA

Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 09:56 Kaynak: İHA
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