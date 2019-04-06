Canpolat Halk Gününde Vatandaşları Dinledi

Haliliye
Belediye Başkanı Mehmet Canpolat
, nisan ayı halk günü toplantısında bir araya geldiği vatandaşların istek ve önerilerini dinledi. Haliliye Belediyesi
tarafından her ayın ilk Cuma günü düzenlenen halk günü toplantısı, nisan ayında da Haliliye Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan
Kültür Merkezinde vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. İlçe Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Başkan Yardımcısı Haci Kanduza, AK Parti
Haliliye İlçe Başkanı Süleyman Aksu
, belediye meclis üyeleri ve birim müdürlerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, vatandaşlar taleplerini iletti. Vatandaşlarla tek tek görüşen Canpolat, istek ve önerileri not aldı. Haliliye Belediyesinin hizmet alanında olan taleplerle ilgili toplantıda hazır bulunan birim müdürlerine talimat veren Canpolat, belediyenin hizmet alanında olmayan çalışmaların da takip edilmesini istedi.
Halk günü toplantısına ilişkin açıklama yapan Canpolat, "Her ayın ilk Cuma günü yapılan Haliliye Belediyesi halk günü toplantısını icra ettik. İlgili birim müdürlerimiz, başkan yardımcılarım ve bizzat ben de gelen vatandaşlarımızın taleplerini aldık. Kimi taleplerle ilgili talimatlarımızı verdik ve çözümlerini ürettik. Diğer konularla ilgili de arkadaşlarımız, üzerlerine düşen çalışmaları gerçekleştirecekler. Belediye halkın belediyesidir ve halkın hizmetindedir. Vatandaşlarımızın emrindedir. Bu doğrultu da halka hizmet hakka hizmettir anlayışıyla çalışıyoruz. Tüm personellerimizle birlikte halkımızın emirlerinde olacağız. Durmadan, hız kesmeden çalışacağız" ifadelerini kulandı.
Toplantı, vatandaşların taleplerini iletmesinin ardından sona erdi. - ŞANLIURFA