Son Dakika Haberleri: Canpolat, halk gününde vatandaşlarla buluştu
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Canpolat, halk gününde vatandaşlarla buluştu

1 saat önce

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, temmuz ayı halk günü toplantısında vatandaşlar ile bir araya gelerek, talep ve önerilerini dinledi.

Canpolat, halk gününde vatandaşlarla buluştu, System.String[]
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, temmuz ayı halk günü toplantısında vatandaşlar ile bir araya gelerek, talep ve önerilerini dinledi.

Haliliye Belediyesi tarafından her ayın ilk cuma günü düzenlenen halk günü toplantısı, temmuz ayında da Haliliye Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'nde vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Canpolat, Başkan Yardımcıları İhsan Ağcan, Mehmet Erol ve birim müdürlerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, vatandaşlar taleplerini iletti. Vatandaşlar ile görüşen Canpolat, vatandaşların talep ve önerileri not aldı.

Halk günü toplantısı ile ilgili yaptığı açıklamada vatandaşların her zaman emirlerinde ve hizmetlerinde olduklarının belirten Canpolat, "Haliliye Belediyesi olarak her ayın ilk Cuma günü halk günü toplantımızı icra ediyoruz. Bugün de, Temmuz ayı toplantımıza katılan vatandaşlarımızı misafir ettik. Halkımız ile iç içeyiz, el eleyiz. Gönüllerine talimiz demiştik ve inşallah gönüllerine giriyoruz. Biz burada vatandaşlarımızın bire bir, özel sorunlarını, bire bir mahalleleri ile ilgili veya belediyemiz ile ilgili isteklerini, taleplerini aldık. Bugün de vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğu teşekkür için gelmişti. Bir olmaya, vatandaşlarımıza hizmet etmeye canla başla çıkmış olduğumuz bu yolda, tüm belediyemizin personelleri ile 24 saat mesai mefhumu gözetmeden emirlerindeyiz, hizmetlerindeyiz" diye konuştu. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:31 Kaynak: İHA
Mehmet Canpolat, Haliliye, Yaşam
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