Canpolat halkla iç içe olmayı sürdürüyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, mahalle gezileri programları kapsamında Ertuğrul Gazi ve Süleymaniye mahallelerinde incelemelerde bulunarak, vatandaşların taleplerini dinledi.



Sabahın erken saatlerinde yürüttüğü mahalle gezisi programları ile hem ihtiyaçları yerinde belirleyen hem de esnaf ve vatandaşlarla görüşen Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, bu kapsamda Ertuğrul Gazi Mahallesini ziyaret etti. Başkan Yardımcısı Mehmet Erol ve birim yetkililerinin eşlik ettiği ziyarette Canpolat'ı, Mahalle Muhtarı İbrahim Halil Haktankaçmaz ve vatandaşlar karşıladı. Mahallede incelemelerde bulunarak, esnaf ve vatandaşlar ile sohbet eden Canpolat, vatandaşların talep ve şikayetlerinin çözüme kavuşturulması için talimat verdi.



Ertuğrul Gazi Mahallesi ziyaretine ilişkin konuşan Canpolat, "Hep birlikte sokaklarımızı, caddelerimizi, parklarımızı gezdik eksiklerimizi yerinde gördük. İlgili birimlerimize talimatlarımız verdik. Geleceğe yönelik de yapacağımız iş ve işlemlerimizi de programa dahil ettik. Haliliye Belediyesi olarak hep birlikte gerek, muhtarımız gerek vatandaşlarımızla birlikte el ele vererek Şanlıurfa'yı Haliliye'yi geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İbrahim Halil Haktankaçmaz ise yapılan hizmetlerden dolayı Canpolat ve ekibine teşekkür etti. Canpolat, mahalle gezisi sırasında bir okula girip öğrenci ve öğretmelerle de bir araya geldi. Canpolat, temaslarının ardından beraberindekilerle Süleymaniye Mahallesine geçti. Burada Mahalle Muhtarı Salih Dağ ve mahalle sakinleri ile görüşen Canpolat, ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, "Mahallemizin sokaklarını, caddelerini beraber gezdik. Mahalle içerisindeki sokaklardaki eksiklikler ilgili olarak Haliliyemize bağlı ekipler çalışmalarını sürdürmektedir. Ben muhtarımıza ve tüm mahalle halkımıza şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kulandı.



Muhtar Salih Dağ da, mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı Canpolat ve ekibine teşekkür etti. Canpolat, temaslarının ardından mahalleden ayrıldı. - ŞANLIURFA