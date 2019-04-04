Son Dakika Haberleri: Canpolat İlk Mesai Gününde Sahaya İndi

Canpolat İlk Mesai Gününde Sahaya İndi

2 saat önce

Haliliye'de belediye başkanlık koltuğunu devralan Mehmet Canpolat, ilk gününde sahaya inerek, "Biz sahnede değil, sahada olacağız. Şuanda da sahadayız, sokaklardayız, caddelerdeyiz" dedi.

Canpolat İlk Mesai Gününde Sahaya İndi, System.String[]
Haliliye'de belediye başkanlık koltuğunu devralan Mehmet Canpolat, ilk gününde sahaya inerek, "Biz sahnede değil, sahada olacağız. Şuanda da sahadayız, sokaklardayız, caddelerdeyiz" dedi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, mesaisine günün ilk ışıklarıyla birlikte Devteşti Mahallesini ziyaret ederek başladı. Beraberinde AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Süleyman Aksu, belediye meclis üyeleri Fatih Özdemir, Mehmet Emin Ataş ve birim müdürleri ile birlikte ilk olarak Açıksu Caddesindeki esnafı ziyaret eden Başkan Canpolat, vatandaşlardan gelen talepleri not alıp, ihtiyaçların karşılanacağını ifade etti. Canpolat, daha sonra Devteşti Mahalle Muhtarlığını ziyaret etti. Mahalledeki ihtiyaçların giderilmesi ile ilgili Muhtar Kına'dan notlar alan Canpolat, ilgili müdürlere talimatlar verdi.

Yapılan ziyarete ilişkin açıklama yapan Canpolat, "İlk mesai günümüzde sabahın ilk saatlerinden itibaren sağolsun İlçe Başkanımız Süleyman Aksu ve meclis üyelerimiz, muhtarımız ve ilgili müdürlerimizle birlikte Açıksu Caddesi ve Devteşti Mahallemizdeyiz. Hem esnafımızı, muhtarımızı ziyaret ettik hem de temizlik ve park bahçelerimizin durumuyla ilgili arkadaşlarımızla birlikte sahada gezdik. Gerekli olan talimatlarımızı verdik. Seçim öncesinde de söyledik, biz sahnede değil, sahada olacağız. Şuanda da sahadayız, sokaklardayız, caddelerdeyiz. Hizmetler noktasında bu mahallemiz, bu bölgemiz bizler için çok çok önemli. İnşallah hizmetler buradan başlayacak demiştik ve şuanda buradayız, hizmetler başladı. Seçim dolayısıyla bizlere destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hep birlikte Haliliye için mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

Mahalle Muhtarı Tahir Kına da, "Başkanımız, mesaisine bizim mahalle ile başladı. Gerçekten Haliliye seçimini yaptı. Allah hepsinden razı olsun. Sabahın erken saatinde başkanımızın bizleri şereflendirmesi, bizi onurlandırdı. Genel sorunlarımızı başkanımıza ilettik. Tüm müdürlerimiz burada taleplerimizle ilgileniyorlar. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.

Canpolat, ziyaretleri sonrası mahalleden ayrıldı. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:26 Kaynak: İHA

AK Parti, Aksu, Mehmet Canpolat, Haliliye, Yaşam
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