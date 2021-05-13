Canpolat işçilerle bayramlaştı - Son Dakika

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Ramazan Bayramı dolayısıyla temizlik işleri müdürlüğüne bağlı işçilerle şantiyede bir araya gelerek, işçilerin bayramı tebrik etti.

Canpolat, Dergah Camiinde kıldığı bayram namazı sonrası cami cemaati ile Covid-19 tedbirleri çerçevesinde bayramlaştıktan sonra temizlik işleri müdürlüğünün şantiyesine geçti. Burada işçilerin bayramını tebrik eden Canpolat, fedakarca çalışmalarından ötürü de işçilere teşekkür etti. Kısıtlama süresince saha çalışmalarının durmadan devam ettiğinin altını çizen Canpolat, tüm İslam aleminin bayramını da tebrik ederek, yaptığı açıklamada, "Dergah Camiinde bayram namazımızı eda ettikten sonra Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı personellerimizle bir araya geldik. Sadece temizlik işleri değil diğer müdürlüklerdeki personellerimiz ne kısıtlamalarda ne de bu Ramazan'da hiç durmadılar. Bayramın birinci gününde de Haliliye Belediyesi personelleri tam kadro sahada çalışıyor olacaklar. Ben bundan dolayı şehrimizi güzelleştiren, sürekli temiz tutan Temizlik İşleri Müdürlüğümüze başta başkan yardımcısı, müdürlerimiz, şeflerimiz, çavuşlarımız olmak üzere ve vefakar, cefakar temizlik işleri personellerimizin bayramını tebrik ediyorum. Bayram sabahında işçilerimizin hem bayramlarını hem de yapmış oldukları özverili çalışmadan dolayı kendilerini tebrik etmek amacıyla bir araya geldik. İşçilerimiz, gece gündüz durmuyorlar. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz her daim 7 gün 24 saat 365 gün faal bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Canpolat, açıklamalarının ardından işçilere şeker ve kolonya ikramında bulundu.

Vatandaşlara şeker ve kolonya ikram edildi

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü de, bayram namazı sonrasında camilerde şeker ve kolonya ikramında bulundu. Görevliler ikramı alan vatandaşların bayramını da tebrik etti. - ŞANLIURFA