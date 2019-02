Canpolat: "İstanbul'u Seven Herkes Oyunu Binali Yıldırım İçin Kullanacak"

Osmanlı Ocakları Federasyonu Genel Başkanı Kadir Canpolat , "Bu Osmanlı şehri Osmanlı torununa emanet edilmeli, iş ehline teslim edilmelidir. İstanbul 'u seven herkesin oyu Binali Yıldırım 'ın olacak" dedi.Osmanlı Ocakları Federasyonu Genel Başkanı Canpolat, İstanbul'un Göngören ilçesinde Osmanlı Ocakları Federasyonu İlçe Başkanlığının açılış törenin katıldı. Törende konuşan Canpolat, İstanbul'un sıradan bir şehir olmadığını ifade ederek, "Sıradan olmayan bir şehir sıradan adaylara, ajanlara teslim edilmez, edilemez. Fatih Sultan Mehmet , bu kadim şehri zillet yöneticiler için fetih etmemiştir" dedi.TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında milleti ve devleti için ölümü göze aldığını, Türkiye için canla başla hizmet ettiğini anlatan Canpolat, "Büyük ustamızın yol arkadaşlığını, güvenini, dostluğunu kazanmış, bu milletin tüm değerlerine özde sahip çıkıp 'hizmet gönül işidir' anlayışıyla milletinin her an hizmetinde olan, Reisimizin AK Parti Genel Başkanlığını emanet ettiği ve razı olduğu, milletvekillerimizin Meclis Başkanlığını emanet ettiği ve razı olduğu, tüm kabinenin Başbakanlığı emanet ettiği ve yine razı olduğu Binali Yıldırım'a bizlerde seçmen olarak İstanbul'u teslim edeceğiz ve yapacağı o muhteşem projelerden ötürü razı olacağımız bir adaydır. Bu Osmanlı şehri Osmanlı torununa emanet edilmeli, iş ehline teslim edilmelidir. İstanbul'u seven herkesin oyu Binali Yıldırım'ın olacak" ifadelerini kullandı. - ANKARA