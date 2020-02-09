Canpolat muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Kalecik kırsal mahallesinde gerçekleşen koordinasyon toplantısında bölge muhtarları ile bir araya geldi. Canpolat, "Büyükşehir Belediye Başkanımız ve diğer başkanlarımızla birlikte sizlere hizmet etmeye geldik, hizmetkar olmaya geldik" dedi.



Haliliye'nin Kalecik kırsal mahallesinde bölge muhtarlarının katılımı ile koordinasyon toplantısı düzenlendi. Talep ve önerilerin dinlendiği toplantıya Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Süleyman Aksu, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.



Muhtarların yoğun katılım gösterdiği koordinasyon toplantısının ev sahipliğini yapan Haliliye Belediye Meclis üyesi Mehmet Emin Ataş, "Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül sorunlarımızı dinlemeye gelmişler ben buradan onlara teşekkür ediyorum. Bölgemize şerefler vermişlerdir" şeklinde konuştu.



Toplantıda konuşan AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Süleyman Aksu ise, "Belediye Başkanlarımız bugün buraya gelerek halkımızı dinleyip, sorunlarına çözüm bulma noktasında göstermiş oldukları özenden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



"Bugüne kadar AK Parti olarak, bölgeye her türlü hizmeti getirmenin gayreti içerisinde olduk" diyen AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız da, "Bundan sonraki süreçte de birlik beraberlik içerinde bölgelerimizin yol sorununu, su sorunlarını, belediyeler ile ilgili ne gibi problemler varsa el birliği ile çözeceğiz inşallah" şeklinde konuştu.



Toplantıda bölge muhtarlarına hitap eden Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, her daim vatandaşların hizmetinde olacaklarını belirterek,"Biz bir ekip olarak teşkilatımızla, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve diğer başkanlarımızla birlikte sizlere hizmet etmeye geldik, hizmetkar olmaya geldik. Başka da bir gayemiz yoktur. Bugün buradayız, dün de buradaydık, yarın da burada olacağız. İnşallah kangrenleşmiş sorunlar dahil olmak üzere diğer bütün sorunlarınız, bütün problemleriniz Büyükşehir Belediyesi, Haliliye Belediyesi fark etmez sizin problemleriniz biz problemlerimizdir. Biz sizlerin hayatlarını kolaylaştırmaya, mutluluğunu artırmaya, geleceğimize yönelik olarak da yatırımlar yapmak üzere bugün burada huzurunuzdayız" ifadelerine yer verdi.



Toplantının son konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise, vatandaşlara hizmet etmenin önemine vurgu yaparak, "Mehmet Canpolat kardeşimiz maşallah bölgeyi avucunun içi gibi biliyor. Sizleri çok iyi tanıyor. Bizler de sizleri geçmişten bu yana tanıyoruz. Şimdi artık daha iyi bir hizmeti nasıl getiririz, sizlerin gönüllerine göre bir belediye başkanlığını nasıl yaparız diye bir gayret içerisindeyiz" diye konuştu.



Koordinasyon toplantısı sonrası Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve beraberindekiler bölgeden ayrıldı. - ŞANLIURFA