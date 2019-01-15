Canpolat: "Pkk'yı Besleyen Trump, Bir Küstahlığa Daha İmza Atmıştır"
1 saat önce
Osmanlı Ocakları Kurucu Federasyonu Başkanı Kadir Canpolat, ABD Başkanı Trump'ın bir küstahlığa daha imza attığını belirterek, "Tehditlerine karşı AK Parti hükümetine ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek veriyoruz" dedi.
Osmanlı Ocakları Kurucu Federasyonu Başkanı Kadir Canpolat
, ABD
Başkanı Trump
'ın bir küstahlığa daha imza attığını belirterek, "Tehditlerine karşı AK Parti hükümetine ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan
'a destek veriyoruz" dedi.
Federasyon Başkanı Kadir Canpolat konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Donald Trump
'ın Türkiye
'yi tehdit açıklamaları karşısında AK Parti hükümetinin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olduklarını belirterek şöyle dedi: "ABD Başkanı Donald Trump, 'Kürtler'e saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz. 20 millik güvenli bölge kuracağız' sözleriyle Türkiye'yi tehdit etmiştir. Bugün gerçekleşen AK Parti grup toplantısına katılarak destek vermek istedik. PKK
'yı besleyen Trump, bir küstahlığa daha imza atmıştır. Türkiye'yi tehdit etmiştir. Trump'ın açıklamalarının ardından ülkemizde nefes alıp veren herkesin birlik-beraberlik içinde bu tehditlere karşı durması gerekir. Başkan Erdoğan'a sonuna kadar destek verilecektir." - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:25 Kaynak: İHA
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