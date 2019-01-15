Son Dakika Haberleri: Canpolat: "Pkk'yı Besleyen Trump, Bir Küstahlığa Daha İmza Atmıştır"

Canpolat: "Pkk'yı Besleyen Trump, Bir Küstahlığa Daha İmza Atmıştır"

1 saat önce

Osmanlı Ocakları Kurucu Federasyonu Başkanı Kadir Canpolat, ABD Başkanı Trump'ın bir küstahlığa daha imza attığını belirterek, "Tehditlerine karşı AK Parti hükümetine ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek veriyoruz" dedi.

Canpolat:
Osmanlı Ocakları Kurucu Federasyonu Başkanı Kadir Canpolat, ABD Başkanı Trump'ın bir küstahlığa daha imza attığını belirterek, "Tehditlerine karşı AK Parti hükümetine ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek veriyoruz" dedi.

Federasyon Başkanı Kadir Canpolat konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Donald Trump'ın Türkiye'yi tehdit açıklamaları karşısında AK Parti hükümetinin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olduklarını belirterek şöyle dedi: "ABD Başkanı Donald Trump, 'Kürtler'e saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz. 20 millik güvenli bölge kuracağız' sözleriyle Türkiye'yi tehdit etmiştir. Bugün gerçekleşen AK Parti grup toplantısına katılarak destek vermek istedik. PKK'yı besleyen Trump, bir küstahlığa daha imza atmıştır. Türkiye'yi tehdit etmiştir. Trump'ın açıklamalarının ardından ülkemizde nefes alıp veren herkesin birlik-beraberlik içinde bu tehditlere karşı durması gerekir. Başkan Erdoğan'a sonuna kadar destek verilecektir." - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:25 Kaynak: İHA

PKK, Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Canpolat, Donald Trump, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçeli'den Trump'a Sert Çıkış: Senin Doların Varsa Türk Milletinin İmanı Vardır, Elinden Geleni Ardına Koyma Rusya'dan Trump'ın Twitter Kullanımına Yorum Geldi: Putin'in İhtiyacı Yok

Trump'ın Skandal Sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan Sert Yanıt: Kimse Sokak Kabadayısı Diliyle Türkiye'yi Tehdit Edemez ABD Başkanı Trump, 12 FBI Çalışanının Kovulduğunu Duyurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 16:40:52. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Canpolat: "Pkk'yı Besleyen Trump, Bir Küstahlığa Daha İmza Atmıştır"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]