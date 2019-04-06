Canpolat Süleymaniye'de İncelemelerde Bulundu

Haliliye
Belediye Başkanı Mehmet Canpolat
, mahalle gezisi programları kapsamında Süleymaniye
Mahallesini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, beraberinde AK Parti
Haliliye İlçe Başkanı Süleyman Aksu
ve birim müdürleri ile birlikte Süleymaniye Mahallesini ziyaret etti. Mahalle Muhtarı Salih Dağ ile ilk olarak görüşen Canpolat, mahallenin ihtiyaçları ile ilgili notlar aldı. Mahallede birim müdürleri ile birlikte incelemelerde de bulunan Mehmet Canpolat, görüştüğü esnaf ve vatandaşların da hem taleplerini aldı hem de 31 Mart seçimlerinde verdikleri destekler için teşekkür etti. Canpolat, mahallede çalışan Haliliye Belediyesi
personelleri ile de sohbet ederek, halkın memnuniyeti için aralıksız çalışmalarını istedi. Mahallede tespit edilen ihtiyaçların da giderilmesi için beraberindeki birim müdürlerine talimat veren Canpolat, Haliliye için var gücüyle çalışacaklarını söyledi.
Mahalle gezisine ilişkin açıklama yapan Mehmet Canpolat, "Süleymaniye Mahallemizdeyiz. Süleymaniye Mahallemizde birim müdürlerimiz ile birlikte vatandaşlarımız ile görüşüyoruz. Hem esnafımız ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz hem de belediyemizle ilgili iş ve işlemlerin talimatlarını veriyoruz. İnşallah Süleymaniye Mahallemizi gün geçtikçe daha güzel hale getireceğiz. Hep birlikte Süleymaniye için Haliliye'miz için var gücümüzle çalışmamıza devam edeceğiz" ifadelerini kulandı.
İlçe Başkanı Aksu da, dün Devteşti'nde bugün de Süleymaniye Mahallesinde olduklarını hatırlatarak, her gün bir bölgeyi ziyaret ederek, talepleri yerinde alacaklarını söyledi. Muhtar Salih Dağ ise yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Mehmet Canpolat'a teşekkür etti.
Canpolat, incelemelerinin ardından mahalleden ayrıldı. - ŞANLIURFA