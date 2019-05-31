Canpolat'tan Kadir Gecesi mesajı
1 saat önce
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, yayımladığı mesaj ile Kadir Gecesini kutladı.
Haliliye
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:54 Kaynak: İHA
Belediye Başkanı Mehmet Canpolat
, yayımladığı mesaj ile Kadir Gecesini kutladı.
Başkan Canpolat, Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayırlı olduğunu belirterek, gecenin hayırlara vesile olmasını diledi, Canpolat mesajında, "Rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan Ramazan Ayının en kadim, en mübarek gecesi olan 'Gecelerin gecesi Kadir Gecesi'ni bugünün sonunda idrak edeceğiz. Ramazan Ayı boyunca açlığa, susuzluğa, çoğu kez tahammül edemeyeceğimiz birçok şeye daha sabrettik. Rabbim bu sabrımızı inanıyorum ki mükafatlandıracaktır. Bu sabır bize sahip olduklarımıza şükrü, imkanlarımıza sahip olmayanların yaşadıklarını da anlamaya sevk etti. Bu nedenle Ramazan ayı ki bir başka iklim, bir başka takvim her birimiz için. Peygamberimiz bir Hadis-i Şerifinde bu önemli gece ile ilgili olarak; 'faziletine inanarak ve sevabını da yalnız Allah'tan umarak, Kadir gecesini güzel amellerle geçirenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağı' müjdesini veriyor. Diliyoruz ki bu müjdeye nail olanlardan eyleyecektir rabbim hepimizi. Bayramın müjdecisi bu önemli gece vesilesiyle, Ramazan Ayındaki sevgi, birlik ve dayanışma ikliminin yılın tüm aylarına da yayılmasını dilerim. Mübarek Kadir Gecesinde tüm dualarınızın ve ibadetlerinizin kabul olmasını temenni eder; tüm ecdadımızı, şehitlerimizi eve ebediyete intikal eden gazilerimizi vefa, hürmet ve rahmetle anar; günlerinizin bayramı bekler gibi güzel telaş ve sevinçlerle ömrünüze yayılmasını dilerim" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA
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