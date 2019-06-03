Son Dakika Haberleri: Canpolat'tan Ramazan Bayramı mesajı
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Canpolat'tan Ramazan Bayramı mesajı

1 saat önce

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Ramazan Bayramı dolayısıyla yazılı mesaj yayımladı.

Canpolat'tan Ramazan Bayramı mesajı, System.String[]
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Ramazan Bayramı dolayısıyla yazılı mesaj yayımladı.

Canpolat mesajında, "Beraberce bir Ramazan ayını daha ihya ettik. Bizler tüm Ramazan ayı boyunca hizmetlerimize aralıksız devam ettiğimiz gibi, bayram boyunca da temel tüm belediyecilik hizmetlerimizi sürdürerek sokak sokak hizmet vermeye devam edeceğiz. Bunu planlamış ve hazır olmanın rahatlığını, huzurunu yaşıyoruz. Bizce, bayramı bayram yapan da, bu güzel günlerinize bu manada eşlik edebilmek, bir arada olabilmektir. Bayram vesilesiyle yollara çıkan tüm sürücülerimize dikkatli olmaları, kurallara riayet etmeleri, kendilerinin ve sevdiklerinin hayatlarını riske atmamaları konusunda uyarmak istiyorum. Bayram sevincimizi gölgeleyecek hiçbir olumsuzluğu dilerim ki yaşamayacağız. Malazgirt Zaferi'nden bugüne kadar, bu kadim toprakları vatan kılmak için gözlerini kırpmadan hayatlarını ortaya koyan tüm şehitleri ve gazilerimizi rahmetle yad ediyor, tüm İslam Aleminin, güzel ülkemin bayramını tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:58 Kaynak: İHA
Haliliye, Ramazan Bayramı, Yaşam
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